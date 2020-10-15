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垃圾徵費等4條爭議性法案　明天立法會內會定生死

政治 16:23 2020/10/15

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延任1年的立法會已經復會，暑假前的4條草案包括垃圾徵費、規管電子煙、空置稅及專營的士，在建制派議員意見分歧下無法完成審議，結果相關的法案委員會已中止工作。立法會內務委員會明天（16日）將自行決定，是否繼續處理4條草案了。

有建制派暑假期間約見特首林鄭月娥時，曾要求未來1年勿再處理這類爭議性議題，理由是如果連不少建制派都反對，相信今個會期結束前，都不夠時間審議，最終只會徒勞無功。

結果，行政署今日（15日）向立法會表示，打算在今年度提交的20條條例草案，當中並不包括去年已中止空置稅、垃圾徵費等4項草案。不過，其實明天的內務委員會，將會討論相關草案的生死。

據了解，就算4條草案能夠「重生」，都要由零開始，重新組成法案委員會去審議，屆時要由頭走一次報名加入、選舉主席、逐條審議等。不過，重組法案委員會門檻不高，只要有議員要求成立法案委員會、有3名議員加入便可。

民主黨許智峯近日曾就垃圾徵費草案，去信環境局局黃錦星，要求交代立法案排，又去信法案委員會主席馬逢國要求交代工作進度。有建制派議員估計，4條法案重生機會不能抹殺。

至於政府計劃提交的20條草案，包括針對窺淫、私密窺視等行為的《刑事罪行（修訂）條例草案》、針對騷擾餵哺母乳女性行為的《2020 年性別歧視（修訂）條例草案》、提高汽車非法出租或取酬載客罰則的《道路交通（修訂）條例草案》等。

行政署 立法會

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