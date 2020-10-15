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《頭號殺姬Ava》上位女新人Diana Silvers做打女　與謝茜嘉謝西婷鬥演技鬥身手

娛樂 16:24 2020/10/15

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戴安娜蕭華斯在《頭號殺姬Ava》演出搶鏡。

金球獎影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）為演動作片《頭號殺姬Ava》，在開拍前兩個月開始接受嚴格的體能及武打訓練，親身上陣演出高難度武打場面。除謝茜嘉外，片中還有另一位女殺手同樣搶鏡，就是只有22歲的上位女新人戴安娜蕭華斯（Diana Silvers）。

她在片中演殺手組織話事人哥連費路（Colin Farrel）的女兒兼左右手，電影一開場便以一身電單車手造型出場，監視紅牌殺手Ava的一舉一動，舉手投足都散發冷豔氣息。

此外，戴安娜亦是首次演出打戲，與尊麥高維治（John Malkovich）對打，無輪近身搏鬥、槍戰等動作場面均有板有眼。 

戴安娜蕭華斯在《頭號殺姬Ava》有型有格。

年紀輕輕的戴安娜雖然演出經驗尚淺，但每部作品都有機會與巨星合作。她的出道作《異能．仨》（Glass）雖然只得一幕戲份，飾演占士麥艾禾（James McAvoy）綁架的啦啦隊成員。 

但她很快便於導演泰德泰勒的電影《恐佈大媽》（Ma）中嶄露頭角，演貪玩學生Maggie，與奧斯卡最佳女配角奧蒂花史賓沙（Octavia Spencer）鬥演技，並且並不輸蝕。 

Netflix 劇集《太空部隊》。

其後她於Netflix劇集《太空部隊》（Space Force）中演出，飾演笑匠史提夫卡維（Steve Carell）的反叛女兒，亦是劇中的重要角色，每集都會有她的戲份。

而且《太空部隊》亦是她第一部與尊麥高維治合作的作品。此劇集令戴安娜在網絡人氣急升，更一度在知名影迷網站IMDb成為人氣上升第一位的明星。 
 
除演技，戴安娜的清新氣質與精緻面孔亦為她表演之路帶來不少機會，曾經與IMG模特兒公司簽約，在不少雜誌中亮相。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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