【體質大不同】痰濕體質宜多食健脾祛濕化痰食物 浸大中醫推薦青皮普洱茶化痰濕【附製法】
保健美顏 11:16 2020/10/16
痰濕體質的人應盡量少吃肥膩的食物、太甜的食物、味道濃郁的食物，各種酒類也少飲為妙，一日三餐盡量不要過飽，早、午餐吃到七、八分飽，晚餐吃到五、六分飽就好，不要吃宵夜，不要暴飲暴食，吃飯速度也不能太快，多吃蔬菜水果。尤其要多吃一些具有健脾、祛濕、化痰的食物，比如我們大家都很熟悉的生薑，就是一種能散濕、發汗、暖胃的食物。
其他適合痰濕體質的食物還有：
- 辣椒、淮山、白蘿蔔、馬蹄、紫菜、海蜇、洋蔥、白果、大棗、枇杷、白扁豆、薏米、赤小豆等。
- 在水果方面，不要吃太甜的水果，可以選擇火龍果、櫻桃、木瓜等。
痰濕體質的人可以飲甚麼茶？
痰濕體質的人平時可以飲用健脾化濕的茶，這裏介紹青皮普洱茶。熟普洱茶性偏溫，青皮有理氣健脾之效，經常飲用可以健脾胃、化痰濕。
青皮普洱茶
材料：
- 熟普洱 6克
- 青皮 3克
製法：先用涼開水漂洗浮塵，之後用滾水沖泡，加杯蓋焗5至10分鐘即可飲用。
內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。
撰文 : 楊君軍 香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師