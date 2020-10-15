  • 27°C
香港時間 : 20201015日 (四) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天才科學家】12歲少年遊戲室改造實驗室網上自學　家中製核融合反應爐打破世界紀錄

教育 17:23 2020/10/15

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

Jackson Oswalt以12歲之齡，成為全球最年輕可實現核融合反應者。

美國一名天才科學少年打破了世界紀錄，現年15歲的少年Jackson Oswalt在12歲那年，在家中成功用「氘原子」製造核融合反應爐，打破健力士世界紀錄，成為最年輕可實現核融合反應者。其父母放手讓兒子多嘗試，資助購買零件，將遊戲室改造成為實驗室，成就了兒子的科學夢。

受到核物理學家啟發

3年前，12歲的Jackson Oswalt在家中成功製造核融合反應爐。（圖片︰guinnessworldrecords）

綜合外媒報道，美國田納西州現年15歲的少年Jackson Oswalt在12歲時，受到核物理學家Taylor Wilson啟發，決定仿效自學，去建立小型核融合裝置。Taylor Wilson在小學5年級已鑽研核能的知識，於2008年14歲的他已懂得核分裂原理，即是核能發電廠的運作方式， 在車庫成功製造核融合反應爐，是當時最年輕實現核融合反應者。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Jackson Oswalt受到啟發，希望挑戰Taylor Wilson，建立自己的小型核融合裝置。Jackson得到家人的允許開始在家嘗試，爸爸支持兒子的計劃，資助了1萬美元（約7.8萬港元）購買零件器材，並將遊戲室改造成實驗室。Jackson表示網上很多資源教材讓他自學，例如會到論壇「Fusor.net」與網民一起學術討論，不時匯報實驗進度。

家人由不理解到支持

《Guinness World Records》健力士紀錄組織訪問了Jackson，在影片中他展示自己打造的小型核融合裝置，他解說利用電能使2個氘原子一起加速，從而經過多重反應，最終產生核能。他表示由於實驗規模不大，過程安全。

Jackson Oswalt 打破健力士世界紀錄，成為最年輕可實現核融合反應者，手持相關的證書。（圖片︰guinnessworldrecords）

確實核物理對於很多人來說很艱深，而Jackson的家人和朋友起初不了解他想要做甚麼，甚至認為他的計劃古怪，但是Jackson堅持下去，父母亦放手讓兒子嘗試，最終Jackson以12歲年輕之齡成功在家中製核融合反應爐。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

破世界紀錄獲58萬獎金

由於健力士紀錄方面需要找專家去驗證，經過長時間的驗證後，官方終於在10月5日宣布Jackson創下實現核融合反應者最年輕者的紀錄，並獲得7.5萬美元（逾58萬港元）獎金，而他現時沒有再繼續進行任何有關核融合實驗，正在尋找下個研究目標。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【男拔天才】12歲資優生參加國際數學奧林匹克賽　男拔中一生成史上第2位年輕銀牌得主
19:12 2020/09/29
【男拔天才】12歲資優生參加國際數學奧林匹克賽　男拔中一生成史上第2位年輕銀牌得主
【尖子攻略】英文由弱科變全級第一 全港奧數狀元全能發展靠「刻意練習」
16:44 2020/10/14
【尖子攻略】英文由弱科變全級第一 全港奧數狀元全能發展靠「刻意練習」
【最強BB】6個月嬰兒大小肌肉平衡力超強　爸爸訓練兒子滑水或打破世界紀錄【多圖】
15:57 2020/09/24
【最強BB】6個月嬰兒大小肌肉平衡力超強　爸爸訓練兒子滑水或打破世界紀錄【多圖】
育兒心得 家庭教育 家庭關係 課外活動 物理學 核能 網絡熱話 美國

最高瀏覽

【疑濫用公屋】曬LV名牌袋大媽駿洋邨收樓　與丈夫抱怨不如私樓︰超級無語
13:27 2020/10/14
【疑濫用公屋】曬LV名牌袋大媽駿洋邨收樓　與丈夫抱怨不如私樓︰超級無語
【一起走過】南紅跟楚原拍拖9年主動提婚　牽手共枕半世紀成模範夫婦
18:51 2020/10/14
【一起走過】南紅跟楚原拍拖9年主動提婚　牽手共枕半世紀成模範夫婦
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】
17:53 2020/10/13
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】