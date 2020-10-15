【天才科學家】12歲少年遊戲室改造實驗室網上自學　家中製核融合反應爐打破世界紀錄

▲ Jackson Oswalt以12歲之齡，成為全球最年輕可實現核融合反應者。

美國一名天才科學少年打破了世界紀錄，現年15歲的少年Jackson Oswalt在12歲那年，在家中成功用「氘原子」製造核融合反應爐，打破健力士世界紀錄，成為最年輕可實現核融合反應者。其父母放手讓兒子多嘗試，資助購買零件，將遊戲室改造成為實驗室，成就了兒子的科學夢。

受到核物理學家啟發

▲ 3年前，12歲的Jackson Oswalt在家中成功製造核融合反應爐。（圖片︰guinnessworldrecords）

綜合外媒報道，美國田納西州現年15歲的少年Jackson Oswalt在12歲時，受到核物理學家Taylor Wilson啟發，決定仿效自學，去建立小型核融合裝置。Taylor Wilson在小學5年級已鑽研核能的知識，於2008年14歲的他已懂得核分裂原理，即是核能發電廠的運作方式， 在車庫成功製造核融合反應爐，是當時最年輕實現核融合反應者。

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Jackson Oswalt受到啟發，希望挑戰Taylor Wilson，建立自己的小型核融合裝置。Jackson得到家人的允許開始在家嘗試，爸爸支持兒子的計劃，資助了1萬美元（約7.8萬港元）購買零件器材，並將遊戲室改造成實驗室。Jackson表示網上很多資源教材讓他自學，例如會到論壇「Fusor.net」與網民一起學術討論，不時匯報實驗進度。

家人由不理解到支持

《Guinness World Records》健力士紀錄組織訪問了Jackson，在影片中他展示自己打造的小型核融合裝置，他解說利用電能使2個氘原子一起加速，從而經過多重反應，最終產生核能。他表示由於實驗規模不大，過程安全。

▲ Jackson Oswalt 打破健力士世界紀錄，成為最年輕可實現核融合反應者，手持相關的證書。（圖片︰guinnessworldrecords）

確實核物理對於很多人來說很艱深，而Jackson的家人和朋友起初不了解他想要做甚麼，甚至認為他的計劃古怪，但是Jackson堅持下去，父母亦放手讓兒子嘗試，最終Jackson以12歲年輕之齡成功在家中製核融合反應爐。

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破世界紀錄獲58萬獎金

由於健力士紀錄方面需要找專家去驗證，經過長時間的驗證後，官方終於在10月5日宣布Jackson創下實現核融合反應者最年輕者的紀錄，並獲得7.5萬美元（逾58萬港元）獎金，而他現時沒有再繼續進行任何有關核融合實驗，正在尋找下個研究目標。

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責任編輯︰王明芳