【新冠肺炎】政府預留17.6億元支持旅遊業　盼業界平衡防疫及業務營運

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府已預留17.6億元予旅遊業界，但業界亦要找出平衡防疫和營運的路。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情重創本港旅遊業，香港旅行社解困大聯盟調查指，若無第三期「保就業」計劃，逾8成旅行社或需裁員。商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午（15日）回應指，明白旅遊業界困難，但必須在控制疫情和放寬防疫措施間取得平衡，政府已預留17.6億元予業界，但業界亦要找出平衡防疫和營運的路。

旅遊遊業界指，如無第三期保就業逾8成旅行社需裁員，倡當局延續就業支援，詳情即看：【下一頁】

邱騰華表示，疫情在短期內不能突破下，整個行業可做更多防疫工作，例如食肆已採取措施減低進食時感染風險，認為旅遊業界亦可做更多，提到較早前旅發局推出防疫指引，認為業界要確保防疫工作，增加消費者信心。

至於本地遊受制於限聚令，邱騰華指，若業界有任何措施能夠確保參與本地遊的人士有更好保障，將有助於政府改善業界的營運空間。

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，詳情即看：【下一頁】

邱騰華強調，單靠政府補助未能長遠維持行業生存，在政府協助同時，需要探討如何在業內找出一條防疫和營運之間求取平衡的路。他又指，旅遊業界最受疫情影響，同時獲政府支援最大，政府已預留17.6億幫助旅行社和從業員，政府樂意與行業商討，檢視業界有何方法幫助自己，補足政府幫助有限的地方。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒