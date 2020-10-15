【歡迎回家】愛女猝逝媽媽半年後再懷孕　丈夫見雙紅線淚崩：她要回來了

▲ 台灣一對網紅夫婦的愛女在半年前離世，日前妻子發現自己再次懷孕，丈夫知道後感動流淚。

孩子是上天賜給父母的禮物。台灣夫妻網紅原育有一名兒子，在2019年12月再次成為父母，將一對可愛的雙胞胎女兒帶到世界上。不幸的是，雙胞胎妹妹在今年3月初的一個晚上，突然休克昏倒，經醫生搶救無效離開人世。他們近日上載一段公佈好消息，媽媽最近發現自己懷孕，而爸爸得悉後瞬間感動淚崩。

▲ 雙胞胎姐姐是波波，妹妹是果果。（鳥先生&鳥夫人Facebook）

台灣知名網紅夫妻鳥先生及鳥夫人原育有一名兒子，去年再誕下雙胞胎女兒，惟雙胞胎妹妹「果果」在今年3月初的某夜晚上突然昏迷離世，「那天半夜，妹妹突然像是休克昏倒一樣，緊急送去急診，也還是沒能救回來。」

腦海裡無時無刻都是果果的畫面，只有靠著她一定會回來的信念，才能克服這些傷痛。

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深信逝去女兒將會回來

當時，夫婦兩人深信能接果果回來，

要記住爸爸媽媽的名字還有家裡的地址，媽媽很快會再接你回來，要快點乖乖去排隊，希望你不要忘記爸爸媽媽是誰。

鳥先生及鳥夫人經過一段長時間才將對妹妹的疼愛，加倍付出在兒子及雙胞胎姐姐身上，一家人在月前還一起在台灣環島旅遊散心。

▲ 鳥先生非常疼愛孩子們。（鳥先生&鳥夫人Facebook）

鳥家將迎來新生兒

近日，鳥先生及鳥夫人上載了一段影片「寶貝，歡迎回家！」，影片一開始兒子輪輪拿著驗孕棒遞給鳥先生，他看見驗孕棒上兩條紅線，非常震驚，擁抱兒子後忍不住流下眼淚。鳥先生感動地問她，「甚麼時候發現的？剛剛嗎？」二人深信女兒果果再次回到他們身邊。

女兒離世半年再次懷孕



夫婦二人在影片亦分享一件趣事，指早前在環島旅遊時，兒子輪輪在車上突然抱著媽媽的肚子問，「果果甚麼時候才要回來呀？」當時，還未知道自己懷孕的鳥夫人感到驚訝，不禁鼻酸想哭。後來，她感覺身體有點不舒服，結果環島旅行回家後，驗孕發現自己已懷孕。她表示，

我覺得應該是因為我們搬家，然後果果想說不行，我要趕快跟上才行，然後她就立刻跳上來這樣的概念。

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現時，鳥夫人已經懷孕近4個月，肚子已經藏不起來，待胎兒穩定才公佈懷孕的好消息，「因為我們也很怕，也經不起其他的傷害，所以我們能撐多久就多久，等穩定後才與大家分享。」

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鳥先生感恩再次迎來孩子，

很感謝老天爺再給我們一次機會，可以好好照顧她，不管是男生或女生，都是我們的寶貝。

影片獲【鳥先生&鳥夫人】授權。

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責任編輯︰王明芳