【新冠肺炎】73歲男商人居飛鵝花園屬源頭不明個案　曾赴九龍木球會及置地廣場

▲ 有確診者曾到中環宜地廣場5-6樓Zuma餐廳用膳，現在仍然營業。 （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（15日）新增12宗確診個案，8宗屬輸入個案，其餘4宗為本地感染，其中2宗為源頭不明個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

【新冠肺炎】今日新增12宗確診個案 包括2宗本地源頭不明

張竹君指出，2宗不明個案中，其中一位為35歲港樂管樂樂師，另一位為5207號，73歲男士，為商人，於尖沙咀好時中心工作，居住在飛鵝花園，現有10人為緊密接觸者。

患者於10月12日到仁安醫院做手術，事前做病毒檢測後呈陽性，但其體內病毒量低，入院後再做測試已呈陰性。

他在潛伏期曾到九龍木球會打球，但傳染期（即取樣本檢測前兩天）則沒有到木球會，主要留在家中，10月10日曾到置地廣場日本餐廳Zuma，與太太及2名朋友進餐。患者有20多名隊員，眾人在打球時會分開打，雖然打球時會除口罩，但不會與其他人見面，當局為謹慎起見會向木球會職員和隊員派發樣本瓶，涉及200多人。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎