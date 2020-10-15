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【恐怖意外】玩水上電單車被拋落水受強烈撞撃　15歲少女下體至直腸撕裂血流不止

健康 18:37 2020/10/15

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台灣一名15歲少女玩水上電單車時不慎落水，受強烈衝擊致下體陰部至直腸撕裂傷。

樂極生悲，台灣一名15歲少女10月份連假，與家人到墾丁遊玩，期間玩水上電單車時不慎落水，受強烈衝擊致下體陰部至直腸撕裂傷，血流不止，經入院緊急治療後轉院，已無大礙。

綜合台灣媒體報道，這名少女10月在連假期間到墾丁旅遊，搭乘水上電單車時，因喜愛體驗刺激，而被水上電單車拋落水中，過程中疑似撞擊到車身，或受海水瞬間衝擊，導致上岸後，下體持續血流不止。經轉送恆春旅遊醫院進行緊急治療，並轉院接受進一步修補。

曾有傷者陰道裂傷出血逾200c.c

院方表示，少女到院後憶述事發經過，指自己剛從水上電單車跌落時，感到屁股有一陣疼痛，並流出鮮血。經醫生檢視後，發現她的陰部到直腸處撕裂傷，甚至可看到糞便滲漏，需要緊急止血及修補直腸。

恆旅醫療副院長林聿騰稱，近年常有女性遊客玩水上活動時傷及下體的案例，前幾年有傷者疑遭甩尾的強力波浪沖入下體，造成陰道及肛門裂傷致大出血，出血量逾200c.c。

故此，林聿騰呼籲女性進行水上電單車活動時，如要避免受傷，除了考慮穿著保護性較佳的全身性防寒衣之外，也可考慮在泳衣外加上緊身褲或合身短褲，以作保護，避免受傷。

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責任編輯：羅嘉欣 

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