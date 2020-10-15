【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧

▲ 漫畫家Cuson前妻CaCa宣布再婚。

漫畫家Cuson前妻CaCa於社交平台貼出婚照，並跟大家報喜。曾推出《我的港女老婆》系列書籍的Cuson於2018年與CaCa宣布離婚，且不再連戴《我的港女老婆》系列漫畫，如今二人都分別找到各自的真命天子。

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▲ CaCa貼出婚照放閃。（取自港女前妻IG）

CaCa於社交平台貼出婚照放閃，並寫道：

感恩此生找到你，一起相愛到老吧💖✨#justmarried #happilyeverafter #係有個木箱畀我企既 🤭

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各自走出婚變陰霾

CaCa於2018年離婚，事隔11個月，隨即平安夜在IG貼出求婚照片放閃。詳情即睇【下一頁】

於2018年的平安夜獲現時的另一半求婚，她形容好像在做夢，並指早已認定對方為終身伴侶，「有人說太快了？是快是慢怎定義？以這一年經歷這麼多來說，我們好像已一起走過很多年，而且早已認定對方為終身伴侶！」當時的她表示不需要陌生人的認同，有家人和真朋友的認同與真誠祝福就夠了！

CaCa於2018年1月與Cuson發文宣布離婚，Cuson曾指夫婦二人多年來已經多番嘗試挽救感情，但最後還是決定各走各路，對支持者感到抱歉。他又感謝Ca Ca，因為沒有她，就沒有這個漫畫及衍生出來的各種商機。當時Cuson曾撰文，表達十年來對Caca的種種感受，原文即睇【下一頁】

CaCa當時也答謝前夫：「感激 Kong Chi Lo（Cuson） 十年以來嘅照顧，希望彼此有更好嘅將來，多謝各位好友關心。」

如今，CaCa已宣布再婚，而Cuson亦已覓得真命天女。

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