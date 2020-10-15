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【航空旅遊氣泡】旅發局歡迎星港建旅遊氣泡　將與業界推機票及酒店促銷

社會 17:02 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

旅發局歡迎港府與新加坡建立「旅遊氣泡」，將與業界推出機票及酒店促銷。（林宇翔攝）

港府今日（15日）公佈，將與新加坡將建立首個「航空旅遊氣泡」，冀在數周內開展相關工作，敲定細節。旅發局表示歡迎，將與業界推出機票及酒店促銷優惠。

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，詳情即看：【下一頁】

邱騰華指，檢測費由旅客承擔，旅客出行前14日不可到訪其他地區，詳情即看：【下一頁】

旅發局主席彭耀佳指，歡迎政府與新加坡，就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，當旅遊氣泡落實推行日期，局方會即時推出「Open House Hong Kong」宣傳計劃，與業界推出機票及酒店的促銷優惠，吸引旅客來港。

彭耀佳說，新加坡是本港其中一個主要客源市場，去年共有超過45萬人次訪港；旅發局上周與香港品質保證局為旅遊相關行業推出統一衛生防疫指引，讓業界能做好準備迎接旅客，同時增加訪港旅客信心。

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記者：陳曉瑩

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