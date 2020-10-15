【私立新校】大光德萃書院落實幼小中一條龍　首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

▲ 位於大埔的大光德萃書院，是本地唯一一間提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（GCE A-Level）課程的中學。

隨著本港家長對教育的要求愈來愈高，直資、私立及國際學校學位的競爭亦愈來愈大。2015年創立的德萃教育機構（St. Hilary）在短短5年間開辦及營運7間學校，包括3間幼稚園、3間小學及1間中學，落實幼小中一條龍教育。中學部大光德萃書院校舍位於大埔，於本學年正式啟用，提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（GCE A-Level）課程，成立本地唯一一間推行IBDP及GCE A-Level雙軌課程的中學。

今年40歲出頭的大光德萃書院校長張毅在香港土生土長，投身教育界20年，擁有逾10年開辦IB課程經驗，曾於英基學校任職、出任過基督教香港信義會宏信書院（小學部）校長，上任前為華南師範大學附屬外國語學校國際教育部中小學校長。張校長對IB課程推崇備至，他透露其7歲的女兒也在本地的IB學校接受教育。

▲ （右起）德萃教育機構創辦人及校董會主席徐飛、大光德萃書院校長張毅及德萃教育機構校董陳耀生。（黃建輝攝）

按學生專長因材施「考」

大光德萃書院7至12年級（中一至中六）分為三階段教育，7至8年級（中一至中二）以校本課程打好國際教育基礎；9至10年級（中三至中四）推行國際普通中學教育文憑（IGCSE）課程；11至12年級（中五至中六）提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（GCE A-Level）雙軌課程。張校長表示，學生在7至8年級（中一至中二）建立語言能力、IB學習能力等，同時體驗不同的課外活動。

張校長指學校推行IBDP及GCE A-Level雙軌課程，學生可按自己專長揀選適合的國際試，正正是因材施「考」。他解釋︰

有學生專於文科或理科，也有學生文理皆通較全面，提供IBDP及GCE A-Level雙軌課程，能配合學生不同的學習需要。

▲ 徐飛形容大光德萃書院是國際化私立學校。（相片由受訪者提供）

學生的能力及專長不一，德萃教育機構校董陳耀生以「馬騮爬樹沒問題，大象爬樹輸成條街」作比喻，若只推行單一課程，無疑會把部分學生變成失敗者，因此為學生提供兩個國際課程。他希望學生從中建立自信，擁有優秀的語言能力及豐富的知識，將來能立足於國際舞台上。

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提供3種外語課程 加強體育文化

大光德萃書院以英語為主要教學語言，中文及中國歷史科則以普通話授課。除了兩文三語外，學校提供西班牙文、法文及日文課程，7年級（中一）需學習這三種外語，到8年級（中二）可以選定其中一種外語學習。張校長強調7至8年級（中一至中二）的語文培育為IBDP作好準備，「大光德萃涵蓋6種語言，學生畢業時最少能掌握4種語言。」

德萃教育機構創辦人及校董會主席徐飛表示，德萃幼小中7間學校共有約1,500名學生，今年成立「德萃鳳凰會」，由前奧運田徑代表、香港體育學院精英教練何君龍擔任總監。同時，校方發掘有潛質的運動員學生，提供獎學金邀請入學，又設有幼小中聯校體育頻道，加強學校的體育文化。

此外，學校在新學年增設「家長學堂」，定期舉辦講座、活動、社會服務等，以支援家長的需要，德萃鳳凰會與家長學堂將合辦不同的師生及家長賽事，提升家校合作關係，共同扶持小朋友成長。

▲ 張毅希望學校提供一個多元平台，讓學生發展潛能，同時為參與國際試建立良好的學術基礎。（黃建輝攝）

大埔校舍由三座大樓組成

大光德萃書院前身為佛教大光中學，校舍位處大埔錦山路，校方斥資約2,000萬元翻新及改建校舍。整個校舍主要由教學大樓、創新科技大樓及行政綜合大樓三座大樓組成，還有戶外的環保生態科學園、兩個球場、多用途廣場，設有禮堂、圖書館、實驗室、表演藝術室等，更將有健身室、攀石牆等設施。

受疫情影響，中學部現時暫開設兩級共4班，有69名學生。校方對收生表示樂觀，預計來年7年級（中一）設5至6班，將預留2至3班予德萃小學的學生，餘下的學額會開放招生。校方現正招收明年7至9年級（中一至中三）的學生，截止申請為11月30日。

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申請人需通過入學筆試，考核中、英、數三科能力，經甄選後進行英語面試，了解學生的語言表達能力、體藝成就、禮貌等。校方重視家校合作，甄選過程中亦包括家長面談。2021-22年度7年級至9年級（中一至中三）全年學費為$137,500至$144,100，校方會為體藝或成績優異但家庭經濟有困難的學生提供獎學金，徐飛透露已派出近百萬元獎學金。

▲ 校方計劃明年在不同的英語國家建立姊妹學校。（黃建輝攝）

大光德萃書院將於11月14日星期六下午2時30分至4時30分舉辦開放日暨簡介會，家長及學生可以參觀校舍，並了解更多課程資訊，詳情請瀏覽學校網頁。

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記者︰駱秀玲