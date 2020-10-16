【時令生蠔】黃宗澤讚愛爾蘭蠔有餘韻性價比高　Bosco餐廳總廚教路：品嘗生蠔次序由淡到濃

▲ 黃宗澤認為愛爾蘭蠔比法國蠔便宜，帶點金屬味，有餘韻，性價比高。

又到食生蠔的季節，要數最愛吃生蠔的藝人，黃宗澤一定榜上有名。他還有經營蠔吧，疫情下仍對員工不離不棄，繼續撐下去。早大半年前推出的周末假日任食生蠔Brunch，反應熱烈，但又因疫情反彈而暫停。餐廳經理Dezen說希望遲些可以再推出，現在就單獨柯打吃著以下的時令生蠔，止下癮先啦！

▲ 餐廳經理推介的配生蠔白酒，Chateau De Maligny Petit Chablis 2018($418枝)，果味香，不會太dry，配海鮮都好，夠百搭。(黃建輝攝)

餐廳總廚Paul亦說今年3月推出的任食生蠔好受歡迎，那時有兩個選擇，一個是環球生蠔，吃到不同時令的不同生蠔，如那時時令愛爾蘭、西班牙、日本的生蠔；便可以嘗試到多款口味。如果情有獨鍾法國蠔的話，便有另一個法國生蠔任食選擇。

Bosco甚麼蠔都愛吃

問阿廚Paul其實Bosco本人愛吃甚麼國家的蠔種，他說其實Bosco只要係新鮮生蠔都愛吃，有訪問說他最愛法國蠔喎，「只要是愛吃生蠔的人，哪有人會不愛吃法國蠔呢？法國蠔味道複雜，層次多，口味上和其他蠔種有好大分別。不過，最近這些年，多了有質素的韓國蠔、日本蠔，Bosco都覺得好食。其次，他都喜歡西班牙蠔和愛爾蘭蠔，尤其後者比法國蠔便宜，帶點金屬味，有餘韻，性價比高。」

▲ 黃宗澤餐廳的總廚Paul推介6款時令生蠔，他教路品嘗次序要由淡到濃。（本報攝影部）

Paul讚Bosco懂得適可而止，「他不會狂吃生蠔，因為生蠔只是作為一頓晚餐的頭盤而已，Bosco說吃半打已經好滿足，因為跟著還有其他菜式要品嘗嘛！」但Paul記得餐廳初開時，要試不同供應商的貨源質素，一日裏食了2-3打生蠔，那時便不是享受了。

每天維持6-8款蠔種

問Paul在疫情期間，貨運班次減少了，有否影響生蠔的成本價。他說都沒有大影響，「來貨價沒大上落，所以今年吃生蠔亦不會貴了，大家放心。」而且蠔吧亦維持每天有6-8款蠔種供應，由於飛機貨天天不同，大致今個月的時令蠔種都離不開歐洲，如法國、西班牙、愛爾蘭等，「至於大家都熟悉的澳洲Coffin Bay，大約吃到10月底，因那邊都開始熱。」他解釋。

今次他介紹了6款時令生蠔，以下排列是按淡至濃開始吃，分別是澳洲Coffin Bay、韓國Korean Gold、西班牙Spain Pearl、愛爾蘭Special Irish、法國Lambert和Gold Regal。各有口味、質感大不同，而Paul就會憑經驗，把這6款蠔種按淡至濃味道來作順時針排序，讓客人品嘗。

按以下圖片，便是總厨Paul教路的品嘗次序：

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他笑謂排蠔味的次序都要講工夫，帶甜些、爽脆些的蠔種都會放前列先吃；後者則會較creamy、味甘、有餘韻的會作最後，然後配白酒來細嘗最佳享受。

他說如初嘗生蠔滋味者，可能會不太習慣那種太「生鮮感」，可以加點餐廳特設的3款自家調製醬汁來配襯，分別有Cocktail sauce、紅酒醋薄荷汁及微辣泰式汁。

▲ 餐廳全日營業，設有戶外平台座位，入秋時分坐戶外氣氛不俗。(黃建輝攝)

Oystermine

地址：尖沙咀廣東道33號中港城第三座平台1A號舖

電話：2382 8234／2382 8432

營業時間：周一至日 11:30am-12mn

記者：郭秀芳