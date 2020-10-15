24人涉煽惑他人參與6.4集會轉介區院 法庭向羅冠聰張崑陽發通緝令

▲ 黎智英等人涉煽惑他人參與6.4集會，案件今於西九龍裁判法院再提訊，案件將轉介區域法院處理。(林宇翔攝)

今年支聯會申請於維園舉辦六四燭光集會遭警方反對，多名支聯會常委及壹傳媒創辦人黎智英、黃之鋒等人分別進入維園悼念六四等，26人分別被票控非法煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結罪，涉及共39張傳票，案件今（15日）於西九龍裁判法院再訊。羅冠聰及張崑陽未有出席聆訊，法庭昨（14日）已發出拘捕令緝拿2人歸案，案件今正式轉介至區域法院處理，押後至11月3日移師西九龍裁判法院處理。

26名被告中，李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華及鄒幸彤共13人被票控於2020年6月4日，在維園非法煽惑其他不知名人士，明知而參與1個未經批准集結。

▲ 被告之一何俊仁。(林宇翔攝)

當中，黎智英以外的12人連同另外13人，另被票控參與未經批准集結罪。該13名被告依次為梁國華、何秀蘭、梁國雄、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍、張崑陽及楊森。傳票控罪指，25名被告於2020年6月4日明知而連同他人參與未經批准集結；而李卓人另被票控1項與他人舉行1個未經批准集結。

控方今申請將案件轉介至區域法院處理，並會移師西九龍裁判法院處理。案件押後至11月3日再訊，至於未有出庭應訊的兩名被告羅冠聰及張崑陽，裁判官指日前法庭已發出拘捕令，案件會押後至兩人被緝拿歸案為止。

▲ 被告之一袁嘉蔚(左)及黃之鋒今到庭應訊。(林宇翔攝)

黎智英於散庭後被記者問及，警方今早搜查其辦公室一事是否政治打壓，黎表示不清楚，但認為律政司「乜嘢都盡量去搵嘢嚟告我」，並指警方未有等待律師到場便取去電腦，做法有違法治。

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記者：林欣樂