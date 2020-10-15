【官方規則】UNO證實不能疊加Draw 2牌　玩家崩潰：不停draw係最大趣味

▲ UNO證實不能疊加Draw 2牌。

不論是朋友聚會或是一家人消遣時間，UNO都是極受歡迎的活動。繼UNO官方去年確認「Draw 4」（罰抽4張牌）及「Draw 2」（罰抽2張牌）不可以堆疊後，近日又在Twitter上指出Draw 2牌亦不能疊加使用，令到一眾玩家崩潰。

UNO早前在Twitter上指出，玩家不能疊加Draw 2牌。

You cannot STACK a +2 on a +2.

這代表如果上一個玩家出了Draw 2牌，下一個玩家一定要罰抽2張牌，不能再使用Draw 2牌避過懲罰。罰抽2張牌的玩家亦會被跳過，不能再出牌。

網民：不停draw係最大趣味

帖文引起大量網民留言，有網民要求UNO刪除帖文，該留言得到超過3千人讚好。UNO強調在說明書上一直有這條規矩，但有不少網民拒絕跟隨，更笑言「你們根本不知這遊戲怎麼玩」。亦有人留言：

謝謝你們做出了這麼棒的遊戲，但是接下來就是我們的事了。

有網民直言不停Draw 2、Draw 4才是UNO最大趣味，又指「官方規則完全唔好玩」，更有人回憶起童年曾試過一次過被罰抽50多張牌。

UNO是在1970年代，由美國一位髮型師發明，至今家傳戶曉的紙牌遊戲UNO。UNO官方不時在Twitter與網民互動，去年2月有網民問及，遊戲中的功能牌，包括Draw 2、Draw 4、Skip（跳牌）、Reverse（逆方向出牌）等，能否作為結束的手牌，官方帳號回應指，遊戲可以功能牌作結，顛覆全球玩家認知。

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責任編輯︰陳珈希