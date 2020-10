【官方規則】UNO證實不能疊加Draw 2牌　玩家崩潰：不停draw係最大趣味

不論是朋友聚會或是一家人消遣時間,UNO都是極受歡迎的活動。繼UNO官方去年確認「Draw 4」(罰抽4張牌)及「Draw 2」(罰抽2張牌)不可以堆疊後,近日又在Twitter上指出Draw 2牌亦不能疊加使用,令到一眾玩家崩潰。

UNO早前在Twitter上指出,玩家不能疊加Draw 2牌。

You cannot STACK a +2 on a +2.