機管局延續航空業界紓緩措施2個月　生效至今年底

▲ 向機場及航空業界提供的紓緩措施，機管局宣布延長兩個月至今年底。（資料圖片）

機場管理局今（15日）表示，向機場及航空業界提供的紓緩措施，再度延長兩個月至今年底。

機管局8月公布向航空業界提供寬免或減費措施，將於11月至12月延續。推行的紓緩措施包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等專營權費。此外，全面寬免飛機維修費用及航空膳食服務的固定費用，將繼續生效至12月底。

機管局亦將繼續向零售商及食肆租戶，提供租金紓緩措施。客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，底租亦獲寬免。

機管局會密切留意營運環境，並在疫情挑戰下為機場同業提供適切支援。

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責任編輯：吳卓峰