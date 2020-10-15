  • 27°C
香港時間 : 20201015日 (週四) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機管局延續航空業界紓緩措施2個月　生效至今年底

社會 17:40 2020/10/15

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

向機場及航空業界提供的紓緩措施，機管局宣布延長兩個月至今年底。（資料圖片）

機場管理局今（15日）表示，向機場及航空業界提供的紓緩措施，再度延長兩個月至今年底。

機管局8月公布向航空業界提供寬免或減費措施，將於11月至12月延續。推行的紓緩措施包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等專營權費。此外，全面寬免飛機維修費用及航空膳食服務的固定費用，將繼續生效至12月底。

機管局亦將繼續向零售商及食肆租戶，提供租金紓緩措施。客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，底租亦獲寬免。

機管局會密切留意營運環境，並在疫情挑戰下為機場同業提供適切支援。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【郵輪復航】郵輪擬明年4月推逾百日環遊世界　每10日做檢測雙人艙最平12.4萬元起
07:00 2020/10/06
【郵輪復航】郵輪擬明年4月推逾百日環遊世界　每10日做檢測雙人艙最平12.4萬元起
【日本新事】東京快閃小熊維尼主題Cafe至明年1月31日　造型餐點加限定系列精品粉絲必去【內附地址】
今日 12:49
【日本新事】東京快閃小熊維尼主題Cafe至明年1月31日　造型餐點加限定系列精品粉絲必去【內附地址】
【新冠肺炎】今日新增12宗確診個案　包括2宗本地源頭不明
今日 16:36
【新冠肺炎】今日新增12宗確診個案　包括2宗本地源頭不明
機場管理局 機場 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【疑濫用公屋】曬LV名牌袋大媽駿洋邨收樓　與丈夫抱怨不如私樓︰超級無語
13:27 2020/10/14
【疑濫用公屋】曬LV名牌袋大媽駿洋邨收樓　與丈夫抱怨不如私樓︰超級無語
【一起走過】南紅跟楚原拍拖9年主動提婚　牽手共枕半世紀成模範夫婦
18:51 2020/10/14
【一起走過】南紅跟楚原拍拖9年主動提婚　牽手共枕半世紀成模範夫婦
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】
17:53 2020/10/13
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】