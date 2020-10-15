【新冠肺炎】市民湧酒店「Staycation」辦派對　徐德義籲酒店應積極行駛權力避免相關聚會

▲ （林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續逾月，不少市民現抗疫疲勞，部分更到酒店「Staycation」及舉辦派對聚會，食衞局副局長徐德義指出，港府及衞生署並不鼓勵市民到酒店舉辦派對聚會的行為，惟酒店業界應對房間人數限制有指引，提醒市民需自律，如酒店廣告或與住客簽訂合約，有違第599F章處所規限，都會受到相關懲罰。

食衞局副局長徐德義今日出席疫情記者會時，被問及港府最新防疫措施未有針對酒店「Staycation」。他稱，對於於酒店提供設施容許予市民舉辦派對等聚會，政府及衞生署均不鼓勵有關行為，惟酒店業界有指引於操作上如何限制入住或使用設施人數，強調業界有責任執行指引。

他補充，需要時間進一步研究如何透過法例規管，現階段呼籲市民自律，切勿舉辦多人、需脫下口罩及逗留時間長的聚會活動，增加交叉感染風險；同時亦籲酒店應積極及行駛其權力，避免房客辦有關聚會，如酒店廣告或與住客簽訂合約，有違第599F章處所規限，都會受到相關懲罰。

至於有航空公司舉辦「香港飛香港」活動，參加者於禁區逗留期間會否增加風險，徐德義表示未掌握相關活動細節，待了解後會與相關政策部門，就當中問題再作研究。

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記者：陳正怡