【育兒心得】家長面對孩子哭鬧無從下手　社工教路情緒回應3部曲

▲ 當家長面對孩子哭鬧時，可能不知應如何應對，不妨參考社工建議的「情緒回應三部曲」。（圖片︰i-stock）

關於情緒管教的話題，家長可能有不少的疑問。例如「男孩不應該哭？」、「我應該制止小孩的情緒嗎？」等。其實情緒沒有對錯之分，只有合宜及不合宜的表達方式。如果家長能夠「先理解、後管教」，孩子會感到被支持及接納，更願意以適當的方法表達自己的感受和需要。面對孩子哭鬧時，以下的「情緒回應三部曲」，可能有助家長減輕煩惱。

第1︰回應孩子感受

首先，回應孩子的感受及想法具有撫慰作用。當孩子有負面情緒時，家長很容易焦急起來，管教過程中容易說出帶有負面情緒的說話。例如「這些小事不用不開心」、「你再哭就不要你了」。如能止息以上回應，換以一句明白孩子感受的回應及當刻陪伴孩子，對幫助孩子慢慢冷靜下來十分重要。所以，除了細心觀察及分辨孩子的情緒外，用「我聽到你…」、「我知道你…」、「我明白你…」等字眼去回應，孩子會感覺父母身同感受理解他們的情緒，讓他們的情緒得到安全的承托，亦有助建立親子之間的信任。當下次遇到相似的情況時，孩子會漸漸意識自己的感受及學習用語言向家人表達。

第2︰設立限制

然後，父母需要為孩子設立限制。當孩子有負面情緒時，其實不是孩子不乖，而是他們不懂控制情緒。當孩子生氣時，他們很容易把以往教導的規矩忘記得一乾二淨，然後像一座活火山爆發。在設立限制時，告訴孩子合理的行為及提供指引，這樣能夠教導他們自我控制。舉個例子：「我們今天說過不是來買玩具，待你生日時再買，你今天可以逛一逛」。這句話語除了向孩子說明原本的目的外，亦告訴他可以做的行為。

第3︰提供其他可行選擇

最後，提供其他可行選擇給孩子，幫助他們的情緒尋找出路，讓他們冷靜下來。家長可以提供最少兩個可行的選擇，讓孩子自主及學習正確的表達方法。例如「你可以選擇媽媽陪你坐在這裏冷靜，或者食一粒糖冷靜一下。」當孩子作出適當的選擇時，父母不要忘記讚賞孩子的好行為。當孩子的情緒平伏後，他會更願意表達自己的想法及聽從父母的教導。

父母是孩子重要的情緒教練。除了重複練習以上的「情緒回應三部曲」外，亦要著重平日的情緒教育，如繪本教育及情緒遊戲等。在這樣的過程中，孩子才有機會練習自我控制，並且學會用合適的方法表達情緒。

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚院駐校社工服務 駐校社工 夏嘉怡姑娘