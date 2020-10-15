【新冠肺炎】疫情推動醫管局「智慧醫院」發展　公院引入5G技術醫生到場前可協助做手術

▲ 醫管局資訊科技及醫療信息部總系統經理許慶來（左）表示，醫管局已設立智慧醫院藍圖，而人工智能及5G會是未來重點發展方向。（洪芷晴攝）

新冠肺炎疫情下市民減少出入醫院，令智慧醫院發揮重大效用。醫管局於疫情爆發之初，已逐步使用不同電子方式管理病人資料，而亞博館的社區治療設施，有採用機械人為病人送餐及派發不同物資，亦有為場地消毒清潔；而遙距診症模式更令病人有感「多一個選擇」。

醫管局資訊科技及醫療信息部總行政經理（醫療信息）彭育華表示，以往已有醫院一直應用遙距診症模式，但於疫情下患者對該模式的接受程度更高，「病人會認為自己可有多一個選擇」，避免親身前往醫院。

她舉例，醫管局的應用程式「HA Go」內的「eRehab」復康功能深受歡迎，截至今年7月中，累計已有逾8,000名患者使用，而當中的復康教學影片錄得逾17萬次播放量。

她又提到，現時將軍澳醫院的耳鼻喉科、伊利沙伯醫院的腦外科及屯門醫院的專職醫療，均有使用遙距診症的先導計劃，為病情較穩定及毋須作身體檢查的患者可留家覆診；未來將會將此服務模式整合到「HA Go」應用程式內。至於何時才可推展至全港醫院，她指仍需視乎病人的「用後感」及醫護的反應，暫未有時間表。

另外，此次疫情下，醫管局也於亞博館試用多項醫療科技，包括機械人協助運送物資及應用自助檢測儀器。彭育華表示，相關儀器相信也會於臨時醫院使用，但實際情況仍要再商討，而應用自助檢測儀器則會在未來引入各醫院門診。

醫管局資訊科技及醫療信息部總系統經理許慶來表示，醫管局已設立智慧醫院藍圖，而人工智能及5G會是未來重點發展方向，包括推行智慧病房電子化實時監測、急症室智慧儀表板實時資訊等，推動「無紙化」的醫療環境。

他稱，於醫院帶入5G技術，令醫生可以在未到場情況下協助手術進行，又指大部分智慧醫院的服務模式會於將軍澳醫院及天水圍醫院進行先導計劃，暫未有時間表能在何時於全港各醫院推行。

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記者：洪芷晴