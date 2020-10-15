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區院大樓停車場突設封鎖線   警方指保安稱採訪混亂

社會 18:15 2020/10/15

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警方昨突然於區域法院大樓停車場位置設立封鎖線，指日前有保安稱採訪情況混亂，保安負責人表示事前沒有收到通知。

港大畢業生涉嫌在沙田新城咬斷警長手指一案，今（15日）於灣仔區域法院續審。遇襲警長作證後，經地庫乘車離開法院時，有警員在地庫設置封鎖線，指有保安表示昨天地庫情況混亂。待警長上車離開後，現場隨即被解封；大廈保安負責人表示事前沒有收到通知，亦不知道曾否有保安向警方求助。

2019年7月14日，沙田新城市廣場有警民衝突，事件中警長梁啟業被咬斷右手無名指，警方其後起訴男子杜啟華（24歲）有意圖而傷人等罪。杜早前否認控罪及受審，梁今天續出庭作證。

聆訊下午押後至明天（16日）續審，警長梁啟業經法院大樓地庫乘車離開時，有警員在停車場位置設置了封鎖線，並有警方傳媒聯絡隊人員指示記者到封鎖線外的區域拍攝。傳媒聯絡隊人員指，昨日有保安表示情況混亂，基於安全考慮設置封鎖線。當梁離開後，現場隨即解封。

中午時分，已有警員曾於相同位置設置封鎖線，惟聆訊下午續審時，梁尚未離開法院。該範圍原為懲教處囚車出入口，牆上有「不准拍攝」的標示，而過往未曾設立固定的傳媒採訪區，範圍內亦可自由拍攝或錄影。設立封鎖線期間，有警員須重新整理封鎖線及讓路囚車通過。

經查詢後，司法機構指有關範圍並非他們管理範圍。據悉，地庫屬於灣仔政府合署範圍，隸屬政府產業署轄下，而負責管理大廈的保安方面並沒有收到警方事前通知，亦不知道曾否有保安向警方求助。

本報記者已向警察公共關係科及政府產業署查詢，暫未有回覆。

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記者：王仁昌

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