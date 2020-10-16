【瘦身秘訣】減肥未必一定要全走醬　營養師教自製瘦身青瓜乳酪醬【內附食譜】

▲ 註冊營養師周詠苑表示，減磅也要注意營養均衡，自製瘦身健康青瓜乳酪醬，無論作為沙律醬或沾包餅吃，也有益兼美味。

Angela跟我減磅將近3星期，她任職銀行高層，但處理飲食卻是一團糟；這天她甫踏進門，一副胸有成竹的樣子對我說︰「這次你必定會讚我！」

味道太寡會有找零食心癮

我看着她所寫的飲食紀錄，說道︰「早餐兩片方包、烚蛋；午餐烚意粉、烚雞肉、沙律菜走醬……」我停下來向她問道︰「你不嫌味道太寡嗎？恐怕一會兒就要找零食，甚至要去吃個焗豬扒飯！」

Angela皺一皺眉︰「之前你說我吃得油膩，於是我統統走油、走醬，也有問題嗎？」

「吃外食的話，的確應盡量避免汁醬，以減少油份及鈉質攝取。」我續說︰「但若在家煮食的話，就應善用醬汁醬料，增加食物味道之餘，有些更有豐富營養價值呢！」

▲ 選花生醬要選100%花生成分的。（iStock圖片）

成分為100%花生有保障

看到Angela一臉迷惘，我再解釋︰「例如你早上吃方包，不妨塗上適量花生醬……」Angela打斷我的話︰「花生醬不怕致肥嗎？我愛吃花生醬呢！」

花生醬含豐富單元不飽和脂肪酸，飽和脂肪酸含量亦低，相比牛油主要含飽和脂肪酸，建議可選花生醬取代牛油。市面上的花生醬多加入氫化植物油、乳化劑、糖份及鹽份，氫化植物油卻含反式脂肪，選購時宜留意包裝上的成分表，添加成分愈少愈好，例如成分為100%花生，即不含額外添加成分，會是最佳選擇。

▲ 番茄含抗氧化番茄紅素，屬油溶性，烹調後更有益。（iStock圖片）

蕃茄含抗氧化番茄紅素

「至於意粉，你可加入番茄醬烹煮，番茄醬不但脂肪含量低，在製作過程中，番茄經搗碎可釋出更多抗氧化營養——番茄紅素，相比原個番茄更為豐富，而且番茄紅素屬油溶性，加入適量煮食油烹調更佳。」

Angela尷尬地笑著說︰「還以為將所有食物烚熟，就一定沒錯……」

我說︰「你要明白，減磅也要注意營養均衡，你平日愛吃沙律，我教你自製青瓜乳酪醬，可作為沙律醬，或新鮮蔬菜的沾醬呢！」

青瓜乳酪醬製法

材料 分量 青瓜 半條 蒜頭 2瓣 低脂希臘乳酪 1杯 鹽 1/4茶匙 橄欖油 1茶匙 檸檬汁 1茶匙 刁草碎 1/2茶匙 黑椒 1/4茶匙

▲ 自製青瓜乳酪醬，健康又瘦身，可作為沙律醬或包餅沾醬，也很美味。（iStock圖片）

做法︰

1.青瓜去皮、去籽，切粒或切絲，備用。

2.青瓜加入鹽拌勻，用廚紙吸乾水份。

3.蒜頭磨成蓉，備用。

4.將希臘乳酪隔走多餘水份，然後放入青瓜、橄欖油、檸檬汁、刁草碎及黑椒，將所有材料拌勻，放入雪櫃冷藏兩小時，即成。

撰文：周詠苑（註冊營養師）