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大角咀洋松街舊樓強拍獲批 底價訂為3.26億元

社會 18:44 2020/10/15

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土地審裁處今頒下判詞批准大角咀洋松街一帶舊樓以底價3.26億元進行強拍。(經濟日報資料圖片)

大角咀洋松街一帶舊樓早年被財團申請強拍，土地審裁處今（15日）頒下判詞，指由於所涉樓宇的高樓齡與日久失修，認為重建屬合適做法，因此頒令將樓宇進行強拍，底價為3.26億元。

涉案大廈為大角咀洋松街56、58、60及62號與菩提街6、8號一幢9層高商住大廈，判詞中指出，有關大廈於1963年入伙，地下有6個舖位，而1樓至8樓則各有6個住宅單位，大廈總樓面面積為2,520平方米。

申請人泰鏗有限公司早年展開收購，至2018年底時已成功收購逾80%業權，餘下數名業主，亦即本案答辯人提出反對，申請人因此入稟申請強拍。其中有地下舖位業主質疑，應獲賠償足以讓他於同一條街購買同樣尺寸舖位的賠償金，亦有住宅業主質疑評估尺價較同區收購價過低。

土地審裁處成員於判詞中指出，涉案大廈樓齡已達56年，而且物理上和功能上亦有多處缺陷，亦衍生安全和衛生隱患，包括不符合標準的防火設備等，根據專家意見，若然要整修大廈，需時19個月，費用亦高達逾2,000萬元，相等於興建一幢全新類同大廈成本的41%，成員因此認為將大廈重建屬合適做法。

成員亦認為申請人已採取足夠合理的措施與答辯人協商，經評估後，下令大廈需進行強拍，底價為3.26億元，有關重建工程需於成交後6年內完成。

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記者：楊詠渝

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