【冷血主人】慘遭膠帶綑綁嘴巴後肢棄垃圾站　狗狗獲救時哀鳴不能站立

▲ 一隻僅兩個月大的狗狗今日（15日）被發現遭人遺棄在元朗屏信街的垃圾站。

虐待寵物的事件在香港時有發生，惟因此落網的黑心主人卻寥寥無幾。一隻僅兩個月大的狗狗今日（15日）被發現遭人遺棄在元朗屏信街的垃圾站，更令人心寒的是，狗狗被發現時嘴巴後肢均被人以膠帶綑綁，黑心主人企圖趕盡殺絕，行為極之冷血。

狗狗獲救時嚇得放聲尖叫

動物保護組織「毛孩守護者」今日在facebook披露上述事件，並指被虐綑綁的狗狗當時只能躺臥在滿布自己排泄物的垃圾桶內動彈不得。

當組織義工到場為狗狗鬆開膠帶時，狗狗更嚇得放聲尖叫，「這種痛入心扉的哀鳴，每一聲都刺入深心處」、「我們一個微小的動作，一個輕輕的觸摸，都為牠帶來無比恐懼」，組織把狗狗送院後即報警處理事件。

點撃大圖，觀看狗狗慘被虐待的情況：

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下顎甩骹 頭骨穿洞

經送醫檢查發現，原來狗狗的傷勢遠比想像中嚴重，當中牠的下顎骨已出現移位甩骹，頭骨亦穿了一個洞，四肢無法站立，且嚴重營養不良。此外，牠對光線極為敏感，估計之前曾被長期飼養在黑暗的地方，目前情況不穩定。「毛孩守護者」狠批狗狗的原主人指:

牠只有兩個月大，顯然從出生開始已經一直被虐待！人渣都不足以形容你！

據「毛孩守護者」接受TOPick訪問時指，目前狗狗有嚴重的神經症狀，雖然抽血報告沒有太大問題，手腳亦沒骨折，但心理陰影仍然很大，只想處於黑暗地方「收埋自己」，現在未能行走估計亦與心理因素有關。

帖文經發布後，不少網民紛大呼心痛，表示「點解有人可以咁無人性」、「甩骹郁唔到，封嘴嗌唔到求救，擺明想無人睇到直接入垃圾車」、「你唔要都比條生路人哋行啦，真係唔知有幾深仇大恨先會做得出」。

文章及照片獲「毛孩守護者」授權刊登

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責任編輯:吳梓楓