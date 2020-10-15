林鄭月娥稱融入國家發展大區助恢復經濟　冀本月赴京會帶來好消息

▲ 林鄭出席香港中華總商會120周年會慶酒會並致辭。（陳永康攝）

香港中華總商會今日舉行120周年會慶酒會。特首林鄭月娥致辭時表示，積極融入國家發展大局，能夠為香港恢復經濟帶來動力。

林鄭月娥提到，昨日國家主席習近平的講話，提到要積極推進粵港澳大灣區的國家重大發展戰略及歷史機遇，而香港可以善用優勢，協助內地企業走出去、引進來。她認為，只要香港積極融入國家發展大局，就能夠推動香港增長經濟動力。

她又指，香港自去年起，受到中美磨擦、社會動亂及疫情三重打擊，香港已推出3000億元紓困措施，而未來於國家支持下，香港必須好好融入國家發展大局，特別是國內國外雙循環。

對於新一份施政報告押後公布，林鄭月娥稱，本月會赴京與相關部委商討，希望能夠將好消息帶入施政報告，有恢復市民、企業對香港經濟的信心。

她強調，香港於港區國安法實施後已恢復穩定，只要把握中央支持，社會團結一致，相信香港疫後可以重新出發，再創高峰。

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記者：陳宛彤