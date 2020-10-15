森美和妻女曾到尖東帝苑酒店　接受病毒檢測結果呈陰性

▲ 森美接受病毒檢測，結果呈陰性。（取自森美facebook）

早前，森美和太太及女兒一家三口到尖東帝苑酒店慶祝生日。可是事後該酒店卻爆出有多名員工確診新冠肺炎。

於是森美為人為己，十分有責任心去做病毒檢測。今日（10月15日），他在個心社交平台上載其病毒檢測報告，結果呈陰性。

他上載報告結果，並寫︰「要向大家公佈，因為我出入過高危酒店，因此我做了測試，結果是陰性。我一家人都沒有事，在這報告，多謝關心，大家繼續努力抗疫，共勉之！」

