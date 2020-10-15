森美和妻女曾到尖東帝苑酒店 接受病毒檢測結果呈陰性 娛樂 19:59 2020/10/15 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 森美接受病毒檢測，結果呈陰性。（取自森美facebook） 早前，森美和太太及女兒一家三口到尖東帝苑酒店慶祝生日。可是事後該酒店卻爆出有多名員工確診新冠肺炎。 於是森美為人為己，十分有責任心去做病毒檢測。今日（10月15日），他在個心社交平台上載其病毒檢測報告，結果呈陰性。 他上載報告結果，並寫︰「要向大家公佈，因為我出入過高危酒店，因此我做了測試，結果是陰性。我一家人都沒有事，在這報告，多謝關心，大家繼續努力抗疫，共勉之！」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【新冠肺炎】森美徐榮麥明詩周家怡曾到帝苑酒店 娛圈恐爆感染群組 18:50 2020/10/09 【新冠肺炎】森美徐榮麥明詩周家怡曾到帝苑酒店 娛圈恐爆感染群組 【過街英雄】森美自愧要求太高曾痛罵電台拍檔 工作心態由高壓漸變懂樂在其中 15:44 2020/08/20 【過街英雄】森美自愧要求太高曾痛罵電台拍檔 工作心態由高壓漸變懂樂在其中 【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業 一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】 13:29 2020/09/10 【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業 一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】 森美 新冠肺炎疫情 疫情 電視劇 娛樂人物職業 演員 商業電台