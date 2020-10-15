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疫情及中美博奕大變局下　蔡冠深稱要努力適應新常態

政治 20:01 2020/10/15

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蔡冠深稱在疫後及中美博奕下，要努力適應新常態。（陳永康攝）

香港中華總商會在疫情下舉行，120周年會慶酒會，會場以4人為一桌，而台上主禮嘉賓亦有佩戴口罩進行主禮，包括特首林鄭月娥。會長蔡冠深指出，世界正面對百年未遇大變局，在疫後及中美博奕下，要努力適應新常態。

蔡冠深表示，經濟內外雙循環，將會為一國兩制帶來龐大機遇，只要香港提升競爭力，發揮本長，就能夠成為國家與世界內外循環接軌的樞紐，為香港工商開拓新空間。

他又形容，中總與時並進，啟動年輕化、多元化、專業化及國際化，亦實踐企業責任，如今年的疫情中出錢出力，向內地及香港捐贈，支援抗疫復產，未來會堅定不移支持中央和特區、港區國安法，並團結工商界推動香港繁榮穩定。

香港中華總商會今日舉行120周年會慶酒會。（陳永康攝）

另外，全國政協主席汪洋則致賀信，稱中總秉承愛國愛港的優良傳統，積極參與和推動香港與內地經濟交流合作，希望中總繼續高舉愛國愛港旗幟，全面準確理解，和帶頭宣傳貫徹一國兩制和《基本法》，堅定支持特首和特區政府依法施政，全力支持特區，做好實施維護國家安全法的相關工作，助推香港融入國家發展大局。

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記者：陳宛彤

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