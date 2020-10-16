【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單　飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】

▲ 黎姿不愧是美魔女代表人物。

剛步入49歲的黎姿（現名馬黎珈而）外貌保養得宜，這位美魔女身型勻稱更散發貴婦氣質，令不少人羨慕。黎姿亦不時於社交平台分享保養心得，近日更開始使用社交平台「小紅書」，日前在「小紅書」分享了減肥餐單，強調可以一日食足4餐也可以瘦身，不用捱餓。另外，她又分享一些減肥小秘訣。

事實已為3女之母的黎姿，平日又要要兼顧工作及家庭，仍然保持如此身段，可說十分不簡單。黎姿強調要少食多餐，並指她今次介紹的餐單「連續吃5天這類的餐單會有一定的效果。」

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▲ 黎姿於小紅書分享5日必瘦餐單。（影片截圖）

黎姿暫時只分享兩日的減肥餐單，只見餐單中以麥皮、沙律、蔬菜及魚為主，而澱粉質比較少。

黎姿分享的減肥餐單如下：

第一天

早餐：麥片1碗、蘋果/橘子1顆

午餐：南瓜湯1碗、黃瓜帶子沙拉1份

下午茶：藍莓奇亞籽酸奶、米餅

晚餐：苦瓜蒸魚1份、青菜豆腐湯

▲ 黎姿介紹其中一道午餐。（影片截圖）

第二天

早餐：麥皮和一個蘋果或加一隻烚雞蛋

午餐：沙律、魚

下午茶：蕃茄10粒，一個紫蕃薯

晚餐：豆腐蛋、豆腐、蔬菜，蒸魚肉茄子、冬瓜湯

▲ 餐單以魚及蔬菜為主。（影片截圖）

黎姿於小紅書中也分享一些減肥小貼士，包括少吃多餐，肚餓時可以加1顆水煮蛋當作小吃。

此外提醒大吃一頓後，要吃減脂餐平衡一下膳食。

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她以自己為例，建議每日攝入卡路里要控制在1200卡內，飲食時是嚴守不吃油、糖、麵粉及不喝酒為四大原則。

過往黎姿分享過保持體態美的飲食原則，主要是均衡和簡單，相對節食或刻意不吃某些食物，黎姿認為要吃多種類的食物，使其營養均衡。她抱著「甚麼都可吃但絕不可多吃」的心態，不需太過約束自己。

飲食外亦要配合運動，表示每天行8000步。