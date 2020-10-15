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網購詐騙集團涉開空頭支票呃值270萬元名牌貨　警方拘5名男女

社會 20:15 2020/10/15

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警方展示檢獲的證物。(曾秋文攝)

警方早前接獲逾30名市民報案，指他們於網上放售手袋、名錶等物品，與買家交易後未能收到有關款項，懷疑對方使用空頭支票行騙，涉案金額高達270萬元。警方昨日(14日)拘捕4男1女，年齡介乎27至41歲，罪名包括「串謀詐騙」、「藏有他人身份證」及「藏有工具可作吸食用途」。

商業罪案調查科高級督察莊子承表示，調查發現案件涉及本地詐騙集團，成員會在網上平台搜尋賣家放售貴價物品，便會主動聯絡訛稱有意購買，聲稱以銀行轉帳方式付款。在交易過程中，騙徒會與受害人見面及檢查貨品，與此同時，另一騙徒會經銀行入票機將空頭支票存入受害人戶口，並聲稱已完成轉帳。當受害人發現受騙時，騙徒已變賣商品及失聯。事件中有逾30人受騙，年齡介乎22至52歲，其中一宗損失最高案件的被騙去約值27萬元的名錶。

莊子承交代案情。

警方在昨日兵分多路採取拘捕行動，在尖沙咀拘捕一名正進行交收的男子，在他身上檢獲一支名酒及一張屬於他人的身份證；又在旺角拘捕一名負責入票的男子。探員及後再搜查集團成員用作藏身、位於尖沙咀區的2間酒店房，拘捕2男1女，檢獲一個懷疑吸食毒品工具。被捕的4男1女部分人有黑幫背景，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

莊子承提醒市民，使用空頭支票的騙案時有發生，市民在網上交易後應主動檢查賬戶內款項是否真實，一般支票需1至2日才會過數，又建議市民應用現金或快速支付工具等避免受騙。

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記者：曾秋文

罪案 手袋

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