港府強烈反對美國國務卿報告　斥抹黑及妖魔化港區國安法

美國國務院正式警告國際金融機構，不要與打壓香港民主自治而受制裁的人士進行交易，當中涉及6名港府官員。政府發言人表示，強烈反對根據所謂香港自治法案而發表的報告，批評美國近月明目張膽干預香港事務，報告對港府所作的毫無根據、不負責任指控，予以強烈譴責。

發言人表示，絕不認同報告旨在抹黑及妖魔化港區國安法的評論，報告稱香港高度自治及自由被侵蝕，但事實是恰恰相反，認為港區國安法落實以來，社會恢復平穩，國家安全在特區亦得到保障，市民能再依法享有基本權利和自由。

發言人又認為，美國威脅對金融機構和特區官員實施制裁，是美國霸權主義一例，強調制裁對香港金融機構不具法律效力，而香港的金融機構及金融體系整體堅韌穩健，即使面對無理施壓，仍會繼續正常及暢順運作，強調特首和其他被美國針對的官員，已表明無懼任何威嚇，會繼續無畏無懼，在香港依法履行維護國家安全職責。

對於美國國務卿蓬佩奧對於12名被扣內地港人的言論，政府發言人強調，12人為通緝犯，干犯嚴重罪行，且沒有留港面對法律責任，以不合法方式離港，對於蓬佩奧稱12人沒有犯罪感驚訝。

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記者：陳宛彤