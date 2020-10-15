立法會資訊科技及廣播事務委員會　未完成主席選舉

▲ 立法會資訊科技及廣播事務委員會。（林曉君攝）

立法會9個委員會今日舉行正、副主席選舉，多個委員會主席由建制派議員當選，不過資訊科技及廣播事務委員會在會議結束前，都未能進入投票程序，須待下次會議再進行。

現時資訊科技及廣播事務委員會接獲的提名包括：何君堯、鄺俊宇、毛孟靜、梁繼昌、李國麟、林卓廷和張超雄。

會議由現任主席莫乃光主持，公民黨郭家麒一開會即質疑，前幾個事務委員會的選舉過程，有提名時間和人數限制，不合理。莫乃光表示，自己會跟議事規則給予的權利主持，希望不會讓各委員失望，又指自己沒有想過要限制提名或時間。

儘管多名建制派早上已去信立法會秘書處，表明無意接受有關委員會的正、副主席提名。不過民主派議員照提名不同的建制派或民主派議員，意圖拖延時間，「議會陣線」毛孟靜數度舉手提名，期間發表個人見解，遭莫乃光打斷，要求其只作提名。雖然莫乃光數度提醒時間有限，但並沒有阻止民主派議員提名，至會議結束前，委員會都未能進行投票。

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記者：林曉君