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【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾

休閒消費 22:18 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

有網民近日竟拍攝到一名肥胖大媽在光天化日下，公然全身赤裸浸入山澗。

隨着秋意臨近，不少人都會到郊外行山呼吸新鮮空氣。不過，作為行山熱點之一的水泉澳邨後山，近日竟有網民拍攝到一名肥胖大媽竟在光天化日下，公然全身赤裸浸入山澗，行為令人咋舌。

公然裸露　大媽面不改容

從事發片段可見，肥胖大媽首先全身赤裸的蹲在山澗的儲水池邊搓洗毛巾，其間還與旁邊一名疑似認識的老翁交談。搓洗毛巾後，大媽即悠然地落水，把全身浸入山澗洗澡。

對於把自己的胸部及其他私密部位公然暴露於人前的行為，她絲毫不覺有問題，那怕當時不時有人疑到場提取山水，大媽仍面不改容，怡然自得。

點撃大圖觀看大媽旁若無人的情況：

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網民笑稱「美人魚驚現水泉澳」

片段拍攝者亦表示：「睇下呢個女人，都唔知咩人嚟，喺度剝晒衫褲沖涼，啲人行過又唔理，簡直係污染香港啦!」相當片段事後在網上廣傳，不少網民笑稱「美人魚驚現水泉澳」，「還有人敢在這取山水」，亦有網民批評大媽行為不檢，污染食水，可以報警處理。

據了解，這次大媽公然赤裸浸山澗的行為除了有污染食水的嫌疑外，更可能干犯《刑事罪行條例》第200章第148條「公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份即屬犯罪，定罪可處罰款$1,000及監禁6個月。

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責任編輯:羅嘉欣

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