市建局推山東街/地士道街重建　280伙住戶受影響料10年後完工

▲ 市建局推山東街/地士道街重建。（陳永康攝）

市建局今（16日）公布，啟動山東街╱地士道街重建項目，地盤總面積2,796平方米，涉約24個街號，舊樓樓齡約47至62年不等，市建局即日起開展凍結人口調查。局方估計受影響業權約170個，受影響住戶有280伙、涉及地鋪商戶20個。

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收購範圍包括山東街1至27號（單數）、地士道街1至23號（單數），奶路臣街2L至2M號的樓宇。市建局總經理（規劃及設計）麥中傑稱，項目收購價要約18至24個月後才公布，估計2030完成重建；屆時可建3,000個中小型單位。

社區配套方面，由於項目内的休憩花園現時被周邊樓字包圍，位置隱蔽，市建局將透過重建，重新規劃項目範圍，將花園打通至山東街/地士道街交界，加強公共設施的可達性，讓其得以充份利用。另外，亦會建一個面積約200平方米的地下小廣場，連接重置後的休憩花園及商舖。

市建局指會為業主提供現金補償或提供「樓換樓」選擇；商業單位業主則以物業市價加適用津貼收購。市建局下周將向居民舉行簡報會，向受影響業主和租客講解規劃審批程序，以及物業收購和補償安排。

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記者：陳梓蔚