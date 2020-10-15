【旅遊氣泡】旅遊業歡迎星港建旅遊氣泡　但憂檢測費用貴削吸引力

▲ 旅遊業界普遍對港星兩地建旅遊氣泡表示歡迎，希望可起帶頭作用，吸引更多鄰近地區跟隨。（資料圖片）

本港與新加坡就「旅遊氣泡」達成初步協議，預計數周內可敲定細節。旅遊業界普遍表示歡迎，希望可起帶頭作用，吸引更多鄰近地區跟隨，但希望兩地可降低病毒檢測成本，免令旅客卻步。

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，詳情即看：【下一頁】

國泰航空對航空旅遊氣泡表示歡迎，和新加坡航空亦歡迎兩地達成「旅遊氣泡」協議，期望得知更多有關落實航空旅遊氣泡的細節，並會與有關當局緊密合作。

新加坡航空公司亦歡迎新加坡及香港就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，認為有利必需的商務往來，滿足旅遊以及兩地市民的交流需要；有關航班細節有待日後公佈。

東瀛遊執行董事禤國全形容，香港與新加坡建立旅遊氣泡是為旅遊業「破冰」，相信其他地區見到兩地順利通關後，會逐步加入旅遊氣泡，為旅遊業復甦帶來幫助。他形容，開放新加坡旅遊是「獨家派彩」，相信市民反應正面，待政府和航空公司公布細節後，旅行社就會有相應產品推出市面。

邱騰華指「旅遊氣泡」下往返兩地的新冠肺炎檢測費由旅客承擔，旅客行前14日不可到訪其他地區，詳情即看：【下一頁】

美麗華旅遊總經理李振庭認同旅遊氣泡概念好好，希望吸引其他國家或地區加入，但擔心若果每次病毒檢測費用均需千元，會令觀光旅客卻步，加上未知檢測和出機票具體程序，旅行社難開團收客，故希望政府盡快公布細節，並監管檢測費用。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示十分歡迎，期望措施可起示範作用，吸引鄰近地區加入。不過，他認為，政府需要安排旅客出入順暢，檢測安排需要程序簡單和可負擔，才有足夠吸引力。他不能期待旅客會蜂擁而至，酒店業期望與兩地的入境、旅遊部門合作，做好宣傳，提供優惠吸引旅客。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒