【新冠肺炎】4臨時檢測中心累計採樣1.18萬個　油麻地梁顯利中心延長運作至本月18日

▲ 油尖旺臨時檢測中心開放至本周日。（陳靜儀攝）

政府宣布，截至今日（15日）晚上8時，政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的4間臨時檢測中心，累計合共為11,865人採樣檢測。

4間臨時檢測中心明日（16日）繼續開放為市民服務，政府經檢視各中心的使用情況，及市民需求後，決定延長油尖旺檢測中心運作至本月18日，另外3間臨時檢測中心明日後停止運作。



各間檢測中心今日採樣進度：

灣仔港灣道體育館，789人採樣檢測



葵青石籬社區會堂，600人採樣檢測



九龍城啟德社區會堂，495人採樣檢測



梁顯利油麻地社區中心，1,305人採樣檢測



政府發言人表示，疫情有惡化趨勢，政府針對近日出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺4區各設立一所臨時檢測中心，開放時間為每日上午8時至下午1時半，及下午2時半至晚上8時，免費提供採樣檢測服務，方便市民主動檢測，及早識別個案，以盡早找出隱形患者，切斷社區傳播鏈。



截至今晚10時，臨時社區檢測安排下，累計完成8,676個樣本檢測。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

《恒傳感言》由傳播學院院長曹虹，與及傳播學院教授趙應春聯合主持。《恒傳感言》將於十月下旬於恒大各社交媒體平台及恒大網頁播放。

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責任編輯：吳卓峰