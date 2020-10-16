【疫情分析】專家倡免檢疫抵港旅客接受醫學監測　若新加坡或本港大型爆發需暫緩「旅遊氣泡」

▲ 許樹昌指，協議要求往返旅客上機前及抵埗後均需檢測，屬合理安全的要求，惟指旅客留港期間也應接受醫學監測。（資料圖片）

全球新冠肺炎疫情由年頭爆到年尾，熱愛旅遊的港人被困多時，均引頸以待希望盡快恢復外遊。港府昨公布與新加坡建立的雙邊「旅遊氣泡」協議，包括要求往來旅客須有檢測陰性結果及乘搭特定航班等。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，協議要求往返旅客上機前及抵埗後均需檢測，屬合理安全的要求，惟指旅客留港期間也應接受醫學監測，一旦新加坡或本港出現大型爆發，就需暫緩計劃。

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呼吸系統專科醫生梁子超認為，開放旅遊氣泡需確保雙邊疫情對等，均屬中低風險地區，即使開放旅遊氣泡亦不會帶來額外爆發風險；惟提到本港與新加坡均屬交通樞紐，僅得一個機場，經旅遊氣泡入境的旅客，與其他高風險地區抵港者或獲豁免檢疫人士混雜，或存交叉感染風險。

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他建議，不論於機場或是酒店，應盡量將旅遊氣泡入境的旅客，與其他人士分隔，及應以指定酒店集中接待高風險地區或獲豁免檢疫的人士；亦認同如兩地疫情急劇惡化或源頭不明個案急增，甚至有超級傳播事件，將構成本地爆發及輸出個案風險，就要叫停計劃。梁亦稱，如因輸入個案致社區爆發，引發第四波疫情，與其他地區的旅遊氣泡計劃亦受影響。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷建議，旅遊氣泡旅客到港接受一次檢測後，應隔數天再做一次檢測會較「穩陣」，又相信港府應有機制，一旦雙邊地區均出現疫情反彈，旅遊氣泡計劃就會叫停。

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記者：陳正怡