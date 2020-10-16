【準人妻】岑杏賢未婚夫身份曝光　 Kelvin家底豐厚Jennifer做少奶奶

▲ 岑杏賢未婚夫身份曝光。

岑杏賢（Jennifer）本月9曰32歲生日，Jennifer跟好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開Party，一眾閨密分別在個人社交平台代宣布岑杏賢將為人妻。其後Jennifer亦晒跟未婚夫Kelvin的合照公布喜訊。

岑杏賢跟Kelvin拍拖不久即閃婚，外界只知Kelvin是任職金融，但其他背景不詳。日前Jennifer跟未婚夫的擬結婚通知書被傳媒曝光，揭開Kelvin底細。

▲ 二人好登對。（取自IG）

據知Kelvin中文名為張嘉俊，但結婚通知書上沒有透露職業，只報住中半山豪宅區，相信家底豐厚，代表岑杏賢嫁入豪門！

日前Jennifer跟幾位好姊妹朱千雪、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒開生日Party的短片上載社交網，眾人開香檳、送鮮花，並砌上「WE LOVE U JEN.OUR BEAUTIFUL #BRIDE」送給準新娘。

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Jennifer曾向TOPick表示，男友Kelvin今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

岑杏賢說：「大概兩年前左右，朋友想介紹我倆認識 ，不過一直未有機會見面，因為當時沒有意向去認識大家 ，直到去年因為我這個朋友結婚 ，大家終於碰面 ，然後認識一個月左右就一起了。」

▲ 準人妻。（取自IG）

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Jennifer跟男友Kelvin拍拖4個月，她大讚男友心地好，又疼錫她，大家相處很舒服：「大家有共同目標，加上他很踏實成熟，令我可放下戒心，安心跟他發展下去。」