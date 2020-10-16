【網購著數】新西蘭貿易發展局夥Eat The Kiwi推快閃網購優惠　消費滿千元回贈588元珍寶蜆及白酒【內附連結】

▲ 新西蘭貿易發展局與Eat The Kiwi 網購平台推期間限定優惠。(品牌提供)

新西蘭貿易發展局多年來在港都有一個名為「品味新西蘭」(Taste New Zealand) 企劃，目的是要為香港人推介新西蘭的優質產品。

今個月，新西蘭貿易發展局便與Eat The Kiwi一站式網上購物平台合作，即日起至10月底，首100名Eat The Kiwi的顧客在整個10月內消費滿$1,000，即可享價值$588的珍寶蜆食譜套裝配Villa Maria Private Bin 馬爾堡長相思白酒作配搭，要享受此優惠，只需將產品添加到購物車，並在結帳時使用優惠碼「CLAMS」。

▲ 此網站提供各類新西蘭直送產品，包括雞蛋、蔬果、草飼肉、可持續海鮮、麵包及即食食品等。(品牌提供)

注意：

1.優惠只適用在Eat The Kiwi平台限量供應。

2.消費滿$1,000免費送貨（若消費不足$1,000，送往九龍及香港島將收取$80運費，送往新界將收取$120運費）。提供隔日送貨，須於前一天上午10點前訂購。

3.珍寶蜆食譜套裝內包含一切主要所需材料，但不包括基本調味料如鹽、辣椒油和豉油等，網站的產品描述將清楚列明所需的基本調味料，食譜中亦會以綠點標示。

記者：郭秀芳