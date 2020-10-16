【本地展覽】深水埗臨時街巿化身太空飛船總部　超時空數碼龐克號10月17日開展【內附預約連結】

數碼龐克（Cyberpunk）電影常以五光十色的霓虹燈作為背景，《攻殼機動隊》電影中密集的霓虹光管及大都會式的摩天大廈，其原始藍本就是香港街景，甚至曾在深水埗取景。

▲ 展覽內展出於香港不同商店收集而來的形形式式、奪目耀眼的霓虹燈，帶領你由現代城市穿越時光隧道。(#ddHK提供)

由設計香港地#ddHK主辦的「數碼龐克號」活動，10月17日起一連9天，將於深水埗通州街臨時街市，以Cyberpunk為主題，化身成未來科幻城市，讓市民透過展覽、周末市集、限量版設計師產品販售、講座、工作坊及導賞團等，深入發掘深水埗的地區特色和地道文化。

▲ 活動展出由設計師負責設計的 Cyberpunk 服飾，限量版立體模型。(#ddHK提供)

「數碼龐克號」的主場館位於通州街臨時街市第一至第三座，以太空飛船總部為設計概念，充滿未來科幻感，相信可以吸引一眾科幻迷前往打卡。鄰近主場館的西九龍走廊橋柱及污水隔篩廠，亦展示了多幅巨型的牆畫，當中包括位於主場館正門外的李小龍牆畫。

▲ 現場還可以打下復古遊戲，聽聽電子遊戲音樂黑膠唱片。(#ddHK提供)

入場位置仿如時光隧道，場內可看到未來居民在數碼都市內的房間，包括糖果色調的「女孩科幻房」及「宅男數碼房」，形形色色的暗黑實驗室、模擬人體標本的貯藏管，以及由本地設計師創作的數碼龐克電影角色和時裝展覽。

▲ (#ddHK提供)

展覽更會展出由10位時裝及配飾設計師單位設計的龐克風格作品，並會以Led Wall、魚缸及模特兒等不同途徑展示出，還有本地文化創作人的作品，包括梁仲文導演、黃玉郎（文化傳信）、漫畫家江記等等。

「數碼龐克號」活動

日期：10月17日至25日

地點：深水埗通州街 269 號通州街臨時街市

收費：免費入場（部分活動需預先登記）

記者：May Lee