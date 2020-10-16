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【美女主播】大台前主播陳嘉倩遭狠批扮大牌　被指工作全程黑面欺負新人

娛樂 10:46 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

前TVB主播陳嘉倩扮大牌。

前TVB主播陳嘉倩因外表甜美，深得宅男歡心成為女神，有「嘉倩BB」之稱。近年，陳嘉倩憑人氣火速成為KOL頻曝光，可是卻有自稱「忠粉」爆料，力數陳嘉倩人前人後不同樣，力數她3宗罪。

【主播轉型】陳嘉倩扮靜香宣揚眼睛健康　嘉倩BB日戴10多小時隱形眼鏡：忍手別捽壞眼

傳陳嘉倩港女行為令忠粉變黑粉。（取自陳嘉倩IG）

陳嘉倩疫情下無礙搵錢機會　嘉倩BB否認跟崔健邦傳戀情

力數3大罪行

有自稱為陳嘉倩忠粉的爆料者日前表示，在一次合作拍廣告接觸陳嘉倩後，立即對其「女神」幻想破滅，並數出陳嘉倩「恰新人」、「目中無人」和「不專業」3大罪。

此人表示，陳嘉倩拍廣告當日，由於新人黃以諾頻NG，令陳嘉倩黑面怒睥黃以諾。補妝時，陳嘉倩甚至不理會其他人正在綵排，對別人造成阻礙。

拍攝時，陳嘉倩為保形象，臨時刪改影響她女神地位的橋段，更因為要準時收工，未完成戲份便離開。

事後陳嘉倩回覆傳媒時表示對事件十分無奈，唯有「做好自己」。同場的演員兼是製作人周子揚也為陳嘉倩平反，大讚對方專業，沒有所謂「恰新人」、「黑面」的情況出現。

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【主播轉型】陳嘉倩扮靜香宣揚眼睛健康　嘉倩BB日戴10多小時隱形眼鏡：忍手別捽壞眼

轉型自我增值

2017年離開TVB主播台的陳嘉倩，曾重返校園自我增值。

當時她接受TOPick訪問時表示：「不是限死自己一定要在枱報新聞的。我現有不同的freelance機會，只要適合自己形像的都會去試試。」

陳嘉倩樣子甜美。（取自陳嘉倩IG）

之後，陳嘉倩活躍於Faceboo和IG，也成為不少廣告寵兒，正式轉型為KOL。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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