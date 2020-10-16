【姆明慈善】姆明期間限定店進駐ifc商場　慈善義購發聲毛公仔兼送50元商場購物券

▲ ifc商場由即日至11月12日開設姆明期間限定店並舉行75週年慈善義賣，凡購買發聲毛公仔捐助更會獲得50元ifc商場購物禮券。（圖片：店家提供）

姆明粉絲注意！ifc商場由即日至11月12日開設姆明期間限定店並舉行「Story of Giving」75週年慈善義賣，捐贈「姆明故事毛公仔」給有需要的小朋友，捐助者亦會獲得相同的毛公仔 ，而捐助者更會獲得50元ifc商場購物禮券。

「姆明故事毛公仔」正式登陸ifc商場，商場聯同芬蘭的Moomin Characters以及本地非牟利藝術組織誇啦啦藝術集匯（AFTEC），舉辦慈善義賣，「姆明故事毛公仔」（399元）現於慈善義賣網站有售。

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而這套姆明故事毛公仔非常特別，每個毛公仔的背包内都有一個MP3揚聲器，內含13個引人入勝的故事，改編自2019年出品的《姆明谷》動畫。讓善良、充滿好奇心和夢想的姆明帶領大家一同經歷他的成長故事，進入奇妙的冒險世界。

以下為其中三個故事的大綱：

《小美住我家》：誰在寒冬中敲門？當美寶帶着頑皮的孩子，突然造訪姆明家時，姆明家族的寬容頓時經受了考驗。姆明能夠學習如何與他人分享自己的空間嗎？

《超級大魚》：當姆明爸爸和姆明陷入一場激烈的講故事比賽，一條可怕的魚突然出現，而姆明的家亦逐漸被叢林淹沒。在他們豐富的想像力下，究竟故事會如何發展呢？

《隱形的孩子》：姆明一家試圖幫助一名女孩改變害羞的個性，卻令事情變得更糟。 姆明可以學習忍耐，並了解她真正的需要嗎？

透過各個親切的姆明角色和驚險的歷險故事，啟發小朋友的抗壓能力，面對日常生活所遇到的障礙。

▲ 姆明的故事歷久常新，至今已被翻譯成50多種語言。（圖片：店家提供）

來自芬蘭的姆明，反映着當地重要的文化及價值觀—人人平等、尊重大自然。姆明的故事歷久常新，至今已被翻譯成50多種語言，一直以各個獨特的角色和溫暖人心的故事吸引觀眾。

「Story of Giving」姆明75週年慈善義賣和姆明期間限定店詳情：

日期：即日至11月12日

期間限定店位置：Shop 1019A

網站：‎www.moomincharityhk.org

電話：5263 3579 （上午10時至下午6時）

電郵地址：moomin_charity@ifc.com.hk

記者：陸明敏