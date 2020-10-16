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【酒後亂性】余香凝自爆醉酒斷片往事　吳嘉熙自認惡頂曾被舊愛逼到發惡

娛樂 10:27 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

吳嘉熙（Cheronna）日前與傳出喜訊的余香凝（Jennifer），現身網台「後台」接受訪問宣傳新歌，更大談飲醉酒經歷。

余香凝率先自爆，曾參加婚禮飲到「斷片」出醜：「當時第一次去海外婚禮，其實跟主人家不是太熟，但玩得好開心，我衝出來玩Game鬥飲酒，甚麼酒都溝來飲！」

為新歌《天地分裂》調酒炮製「天使與魔鬼」　余香凝吳嘉熙自言性格似烈酒

余香凝與吳嘉熙憶述醉酒往事。（發相）

Jennifer續道：「最後印象已經是第二道菜，記憶就直接去到第二朝早，清醒之後，我跟朋友講『尋晚冇嘔都幾叻』，怎料回頭望一望張床，全部都是嘔吐物。朋友問我有無頭痛，原來我前一晚堅持飲酒，推低所有勸酒的朋友，自己撞了埋牆，但最後對整個過程完全無印象。」

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余香凝曾飲到斷片，吳嘉熙自認惡頂。（發相）

吳嘉熙就說自己試過飲醉酒嘔「黃膽水」，又試過醉酒陪家人掃墓，她笑指自己性格「好癲」，曾被舊愛逼到發惡：「我試過企上去爛了的玻璃碟上，寧願鎅爛自己的手手腳腳，著他『可唔可以唔好再嘈啊！』。我覺得自己性格的『惡頂』位是太直腸直肚，有時是不給面子，但在另一角度看就是好誠實。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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