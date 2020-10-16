【恐怖夫家】36歲人妻疑遭奶奶欺凌輕生　夫家拒讓親兒赴告別式刪fb紀念帳戶

▲ 張女的facebook紀念帳戶疑遭夫家刪除。

「我的婆婆殺了我」，台灣一名36歲張姓人妻，8月時在facebook控訴奶奶長期言語霸凌後，在家中輕生。事發後，夫家不但向張女娘家隱瞞張女離世消息，更指張女的死是其個人問題。張女離世後，其facebook專頁本轉為追思網頁，然而，張女家人近日卻發現，該紀念帳戶被刪除，質疑是夫家所為，「他們在現實中逼死了表姊，又在網路抹殺了她的存在」。

據早前台媒報道，36歲的張女在8月9日上午被丈夫發現陳屍家中，在2至3樓的樓梯間持繩索輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題。而她亦在當日凌晨時分於facebook留下遺書「我的婆婆殺了我」，指控奶奶8年來的言語欺凌。

嫁來的這些年，每天都過得膽戰心驚，看人臉色活著，覺得很累，不是想死，是活不了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。我連想正常點活著都不行，我不在就好了。

然而，在張女離世後，夫家卻沒有通知張女的娘家，直至張女家人看到其facebook帖文，發現不妥，主動聯絡，才得知其遺體已送往殯儀館，甚至只揀選最小的房間舉行告別式，導致很多張女親友無法進入會場。婆家更不容許張女家人接觸其遺物，查看手機也要寫借據，限3日內交還。

夫家要求刪除張女fb帳戶

張女的妹妹表示，姊姊的facebook專頁自其離世後，就轉為紀念帳戶。不過，姊夫對此感到不滿，一直要求刪除其facebook帳戶和遺書，更認為他一直在姊姊的facebook發文是把喪事當喜事辦。

他說我姊姊在他們家都很快樂，遺書寫的內容不是真的，只是一時氣話。

妹妹坦言，對此感到很崩潰，而姊夫更不斷強調自己很慘，

我忍不住回，我們家也很慘，他竟然站起來瞪我說：「你哪裡慘？」我就整個崩潰大哭。其實講這些也體會他在我姊生前不好好保護她，死後甚至想隱瞞姊的死因，我也是心寒了。

▲ 張女妹妹在Line的對話截圖，張女丈夫指責她把張女的fb轉為紀念版。（facebook圖片）

張女生前搜尋紀錄

而妹妹日前在facebook發文，「很遺憾也很傷心，我姊的臉書紀念帳戶被刪除了。」她表示，裡面有許多朋友和張女的回憶，她想念姊姊時也會上臉書看看過去的文章和照片，希望了解刪除facebook帳號的相關規定，並希望帳號能恢復。

張女的表弟亦在facebook發帖，質疑表姊的帳號是遭夫家刪除，

他們在現實中逼死了表姊，又在網路抹殺了她的存在。

表弟透露，早在告別式前，娘家已與夫家有很多爭執，他們本希望張女奶奶能在告別式向張女道歉，讓她能放下好好走，但被拒絕，並發生爭執。而傳統禮俗頭七主祭者是兒子，但夫家卻拒絕讓張女的兒子出席，理由是晚上9時太晚，對小孩發育不好。

他又指，從張女的手機發現其生前搜索記錄，最初是搜尋「婆婆發神經亂罵」、「霸凌法律」，到後來是「想自殺怎麼辦」，甚至搜尋各種自殺方法，最後一晚則在搜尋繩結的綁法。不過，到現在他們仍無法知道最終導火線，以及整個過程發生了甚麼事。

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責任編輯：王明芳