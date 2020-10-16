【新冠肺炎】消息：本港新增約7宗確診個案　有源頭不明本地個案

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指今日（16日）新增約7宗確診個案，據了解有源頭不明的本地個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行疫情記者會。

新冠肺炎疫情在港肆虐逾9個月，本港昨日（15日）新增12宗確診個案，當中8宗屬輸入個案，4宗是本地個案，其中包括2宗不明源頭個案。

一宗是73歲男商人，於尖沙咀好時中心工作，居住在飛鵝花園。詳情即看：【下一頁】

此外，35歲低音單簧管樂手確診。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎