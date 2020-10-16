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【食用安全】男童進食放雪櫃6日魷魚後確診「溶血尿毒綜合症」　醫生：恐需終身洗腎

食用安全 10:34 2020/10/16

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魷魚放雪櫃6日，11歲男童進食後腹瀉大便帶血，確診「溶血尿毒綜合症」。

食物保存不當，有機會增加中毒風險。內地廣東一名男童近日進食變質魷魚後腹瀉，且大便有帶血，送院檢查後被診斷患「溶血尿毒綜合症」，醫生指出，有50%的機會演變成慢性腎衰竭，需終身洗腎。

根據內地媒體報道，該名男童的母親表示，他們一家於9月29日購買了魷魚後，就將其放在雪櫃冷藏約6日，本月5日，她和丈夫出門上班，家中的一對姐弟就取出魷魚烹調。

未料，11歲的兒子彭嘉豪進食魷魚後，就出現腹痛、腹瀉、大便出血的情況，送院檢查後，被診斷為「溶血尿毒綜合症」。醫生指，他的面部、眼部腫脹，且四肢浮腫，尿量特別少。

醫生表示，「溶血尿毒綜合症」發病急、病情嚴重，雖然死亡率僅為約5％，但就算控制好病情，腎功能未必能完全恢復，有50%機會演變成「慢性腎衰竭」，或需終身洗腎。至於男童的姐姐，由於進食分量較少，目前並無大礙。

同場加映：各類剩菜可以存雪櫃時間、各類蔬菜的硝酸鹽含量↓

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責任編輯：羅嘉欣

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