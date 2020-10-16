【靚媽生日】黃建東媽媽年過60保養得宜　孝順仔出錢出力助母親圓夢

▲ 黃建東全家為黃媽媽慶生。

黃建東的媽媽Diane剛剛生日，黃建東一家為黃太慶生，一家四口樂也融融。黃建東並於個人社交平台貼出當日媽媽生日的慶生照片，分享喜悅。東東並寫道：

每年生日媽總會有大型生日派對，今年最緊要一家人齊齊整整、身體健康、抗疫成功。

Happy birthday mom! 😘🎂💞🍒💐🌸🌹🌻🌷💝

#黃建東# #媽媽# #黃葉慧茵# #Diane# #舞蹈老師# #爸爸# #細佬豬# #生日快樂# #birthday#

#全家都係栗子蛋糕控#

▲ 黃建東一家四口為媽媽慶生。（黃建東IG圖片）

向來被外界稱為靚媽的Diane，縱然生日又再大了1歲，但年過60的她保養得宜，外表比實際年齡輕很多，難怪經常被指她與黃建東像姊弟。

一向乖仔的黃建東曾透露為了圓媽媽的舞校夢，於是平日生活節儉，以助喜歡跳舞的媽媽早日可以租下單位開舞室，出錢又出力！

【C9特工】黃建東一個原因成劇中頭號不受歡迎人物 東東無奈：沒有人想走近我

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【要有夢想】黃建東支持母親追夢 黃媽媽中年學舞終成為舞蹈老師

當年Diane婚後專心當黃生的賢內助，誕下黃建東兄弟後更是把時間全都奉獻給家庭，因此擱下年青時的跳舞夢。

直到兩名兒子長大後，Diane再重新追夢，學習跳舞並考獲英國皇家舞蹈教師協會導師文憑，現已成為舞蹈老師。黃建東更曾帶媽媽一同上節目表現跳舞，觀眾大讚黃太舞功了得。

為助媽媽圓夢，黃建東特意為媽媽找尋合適的舖位，讓她有固定地方開班授徒教跳舞，平日生活節儉的他更為媽媽租下單位，十分孝順。