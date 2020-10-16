  • 31°C
香港時間 : 20201016日 (五) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚媽生日】黃建東媽媽年過60保養得宜　孝順仔出錢出力助母親圓夢

娛樂 12:16 2020/10/16

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

黃建東全家為黃媽媽慶生。

黃建東的媽媽Diane剛剛生日，黃建東一家為黃太慶生，一家四口樂也融融。黃建東並於個人社交平台貼出當日媽媽生日的慶生照片，分享喜悅。東東並寫道：

每年生日媽總會有大型生日派對，今年最緊要一家人齊齊整整、身體健康、抗疫成功。
Happy birthday mom! 😘🎂💞🍒💐🌸🌹🌻🌷💝
#黃建東# #媽媽# #黃葉慧茵# #Diane# #舞蹈老師# #爸爸# #細佬豬# #生日快樂# #birthday#
#全家都係栗子蛋糕控#

黃建東一家四口為媽媽慶生。（黃建東IG圖片）

向來被外界稱為靚媽的Diane，縱然生日又再大了1歲，但年過60的她保養得宜，外表比實際年齡輕很多，難怪經常被指她與黃建東像姊弟。

一向乖仔的黃建東曾透露為了圓媽媽的舞校夢，於是平日生活節儉，以助喜歡跳舞的媽媽早日可以租下單位開舞室，出錢又出力！

【C9特工】黃建東一個原因成劇中頭號不受歡迎人物　東東無奈：沒有人想走近我

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【要有夢想】黃建東支持母親追夢　黃媽媽中年學舞終成為舞蹈老師

當年Diane婚後專心當黃生的賢內助，誕下黃建東兄弟後更是把時間全都奉獻給家庭，因此擱下年青時的跳舞夢。

直到兩名兒子長大後，Diane再重新追夢，學習跳舞並考獲英國皇家舞蹈教師協會導師文憑，現已成為舞蹈老師。黃建東更曾帶媽媽一同上節目表現跳舞，觀眾大讚黃太舞功了得。

為助媽媽圓夢，黃建東特意為媽媽找尋合適的舖位，讓她有固定地方開班授徒教跳舞，平日生活節儉的他更為媽媽租下單位，十分孝順。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【要有夢想】黃建東支持母親追夢　黃媽媽中年學舞終成為舞蹈老師
18:11 2020/01/14
【要有夢想】黃建東支持母親追夢　黃媽媽中年學舞終成為舞蹈老師
【C9特工】黃建東一個原因成劇中頭號不受歡迎人物　東東無奈：沒有人想走近我
13:21 2020/10/08
【C9特工】黃建東一個原因成劇中頭號不受歡迎人物　東東無奈：沒有人想走近我
【娛圈孝順仔】感激父棄換樓助圓海外升學夢　乖仔黃建東：現在有空寧陪父母吃飯【有片】
16:17 2020/03/06
【娛圈孝順仔】感激父棄換樓助圓海外升學夢　乖仔黃建東：現在有空寧陪父母吃飯【有片】
黃建東 演員 娛樂人物職業 電視劇 舞蹈 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
17:04 2020/10/15
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
22:18 2020/10/15
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬
13:09 2020/10/15
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬