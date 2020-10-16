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【新冠肺炎】本港與新加坡達成「旅遊氣泡」協議　何栢良：若疫情反彈成事機會不大

社會 10:50 2020/10/16

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何栢良擔心本港疫情會在短期內惡化。（資料圖片）

港府昨日（15日）與新加坡達成「旅遊氣泡」協議，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）於電台節目《千禧年代》指，疫情仍有不確定性，擔心本港疫情會在短期內惡化，若出現反彈，有關措施談得成的機會便不大。

有關港府與新加坡達成的「旅遊氣泡」協議，詳情即睇：【下一頁】

何栢良續表示兩地能達成協議，相信基於兩地疫情的情況相若，又指新加坡的檢測技術成熟，惟新加坡同期沒有再出現不明治源頭的個案。他說，相比之下，病毒由本港輸出往新加坡的危險性較病毒傳入本港為高。

他提到根據本月首兩星期的感染數字，本港有114宗確診，其中62宗屬本地感染，大部分是群組，另有不足10宗是獨立本地個案，這些群組或獨立個案幾乎全部找不到源頭；新加坡同期有124宗確診，其中12宗屬社區感染，36宗在宿舍感染，過去10天基本上沒有追查不到源頭的個案。

【新冠肺炎】澳洲研究室溫攝氏20度以下病毒可存活長達28日　本港專家指急凍冷藏食物高危促加強抽驗

他續指，未來幾個星期於高危地方，如酒吧及食肆的防疫措施需要做好，新加坡實施與本港皆有強制戴口罩命令及保持社交距離等，而部分措施比本港更「辣」，例如一些人流多的商場，有要求進入人士出示證件，指有要求持旅遊證件人士，按號碼單雙數決定是否容許進入，以限制人流，認為有關兩地的旅遊要求仍待敲定。

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責任編輯：郭家穎

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