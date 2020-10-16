  • 29°C
香港時間 : 20201016日 (週五) 12:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【埋班作樂】陳潔靈+ERROR疫情下成功開騷　陳柏宇坦言要積穀防饑

娛樂 10:51 2020/10/16

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

陳潔靈、ERROR等12位歌手在旺角開騷。（東星圖片）

今年疫情下不少流行演唱會要延期或取消，直至昨晚多位歌手終成功在旺角麥花臣舉辦《埋班作樂》音樂會，由陳潔靈、陳柏宇、泳兒、ERROR、RubberBand、盧巧音等歌手，領軍36位新晉音樂人，唱出屬於新一代的創作歌曲。

《埋班作樂》音樂會昨晚在旺角麥花臣球場舉行，可說是疫情下首個流行音樂會，是次共派出800張門票，場地僅開放一半入座率，每兩人隔一個座位，觀眾入場前須量度體溫及用搓手液洗手，大會亦有派發口罩及搓手液。

陳柏宇、盧巧音等舉行音樂會。（東星圖片）

音樂會源於早前由唱作人馮穎琪及詞人周耀輝發起的《埋班作樂》音樂計劃，由資深製作人選出36位具潛質的創作幕後新人，分成12個組別，跟6位資深導師配對，共同製作12首原創12首原創歌曲。

昨晚便由多位歌手演繹這12首作品，開場時製作人及眾演出者近70人齊集於台上，眾人戴上口罩大合照，打頭陣的ERROR唱歌時除下口罩，演出後才戴回口罩離台。陳潔靈又領著柳庭廷、張天賦、Eagle Chan唱出難度甚高的《標本》。

入場觀眾都獲派口罩。（東星圖片）

半年沒公開演出的陳柏宇，事後接受訪問坦言收入近日大受影響，但不會節省女兒的使費，但要積穀防饑。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BB來了】鋼琴家郎朗宣布造人成功　混血太太有喜：興奮等待家庭音樂會的小聽眾
14:58 2020/10/15
【BB來了】鋼琴家郎朗宣布造人成功　混血太太有喜：興奮等待家庭音樂會的小聽眾
【準媽媽】Robynn挺9月巨肚拍MV　新歌紀錄懷孕奇妙心情
15:00 2020/10/08
【準媽媽】Robynn挺9月巨肚拍MV　新歌紀錄懷孕奇妙心情
容祖兒歷年紅館演唱會免費重溫　出道21年見證Joey天后路
14:32 2020/10/15
容祖兒歷年紅館演唱會免費重溫　出道21年見證Joey天后路
歌手 陳柏宇 陳潔靈 RubberBand Error 泳兒 盧巧音 音樂會 口罩

最高瀏覽

【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
17:04 2020/10/15
【港女前妻】Cuson前妻宣布再婚　Caca貼婚照放閃：一起相愛到老吧
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
22:18 2020/10/15
【旁若無人】水泉澳村後山驚現全裸大媽　公然落水浸山澗蹲下搓毛巾
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬
13:09 2020/10/15
【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬