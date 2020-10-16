【埋班作樂】陳潔靈+ERROR疫情下成功開騷　陳柏宇坦言要積穀防饑

▲ 陳潔靈、ERROR等12位歌手在旺角開騷。（東星圖片）

今年疫情下不少流行演唱會要延期或取消，直至昨晚多位歌手終成功在旺角麥花臣舉辦《埋班作樂》音樂會，由陳潔靈、陳柏宇、泳兒、ERROR、RubberBand、盧巧音等歌手，領軍36位新晉音樂人，唱出屬於新一代的創作歌曲。

《埋班作樂》音樂會昨晚在旺角麥花臣球場舉行，可說是疫情下首個流行音樂會，是次共派出800張門票，場地僅開放一半入座率，每兩人隔一個座位，觀眾入場前須量度體溫及用搓手液洗手，大會亦有派發口罩及搓手液。

▲ 陳柏宇、盧巧音等舉行音樂會。（東星圖片）

音樂會源於早前由唱作人馮穎琪及詞人周耀輝發起的《埋班作樂》音樂計劃，由資深製作人選出36位具潛質的創作幕後新人，分成12個組別，跟6位資深導師配對，共同製作12首原創12首原創歌曲。

昨晚便由多位歌手演繹這12首作品，開場時製作人及眾演出者近70人齊集於台上，眾人戴上口罩大合照，打頭陣的ERROR唱歌時除下口罩，演出後才戴回口罩離台。陳潔靈又領著柳庭廷、張天賦、Eagle Chan唱出難度甚高的《標本》。

▲ 入場觀眾都獲派口罩。（東星圖片）

半年沒公開演出的陳柏宇，事後接受訪問坦言收入近日大受影響，但不會節省女兒的使費，但要積穀防饑。