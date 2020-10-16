【阿索的故事】王菀之+林盛斌為新戲考巴士牌　Ivana花9個月備戰成功做車長【有片】

▲ 與林盛斌為角色投考巴士牌照，學神王菀之一Take合格：「驚過上紅館！」

由王菀之（Ivana）、林盛斌（Bob）、姜皓文、梁漢文主演電影《阿索的故事》將於11月23日上畫，戲中王菀之和林盛斌飾演巴士車長，少不免有很多駕駛巴士場面，雖然二人均有駕駛經驗，但是導演葉念琛為求拍攝認真，所以要求兩人考取巴士牌，經過連日來上堂苦練後，終於成功考到牌！

導演葉念琛表示，在電影中Ivana的巴士車長角色設計十分有趣，今次除了得到相關機構支持外，亦邀請到一些現役巴士車長做顧問，他覺得今次對Ivana是一個新挑戰，角色對她很有突破，至於阿Bob外型已經入形入格好像揸巴士，如果他考得車牌，就會更有說服力。

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▲ 葉念琛望二人能以「方法演技」演出巴士司機的角色。（寰亞電影）

Ivana和阿Bob在電影《阿索的故事》中不時要揸巴士拍攝，在首日學車他們均充滿自信，Ivana信心爆燈表示：「坐了上車無咁恐懼，我要適應下巴士個SIZE先，我當自己開了很久，心理上就無咁驚，好似去旅行咁人生路不熟，不過要當自己係當地人一樣，這樣就不怕強到賊人埋身。」

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▲ 阿Bob笑言很擔心Ivana會撞到人。（寰亞電影）

Ivana首日上堂在車廂內小心翼翼，十分聽從阿sir的指導， 不過巴士如此龐大難免有些難控制，在轉彎位時搞到Ivana嘩嘩大叫！

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至於阿Bob同樣信心十足：「我的心理一定好過Ivana，因為她好耐冇揸車，我就日日揸，我相信對自己不是太大困難，我天資聰敏的人無問題，如果Ivana有錯誤，我想我應該一個都無。」

他又誇口說：「阿sir讚我讚到飄飄然，又話我好過王菀之好多，我轉彎時候可能不是太順，不過阿sir說我第一次揸有這樣的表現，已經算係天才。不知道王菀之有無撞親人呢？我都有點擔心！」

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Ivana成功考巴士牌

學車後Ivana一面愁容說：「我剛才於黃線上失手了六次，又有一個危險過程，突然有一個跟我一樣都是『學神』的人，你知道學神好危險，就在我部車前進時他去開門落車！於是我就扭軚...哈！」

她指駕巴士是全世界最危險的事：「因為這樣大的巴士是不能扭軚，只能煞車，幸好我已經試了一次，再出到路面我就知怎樣做，還有我要改善壞習慣，因為我會交叉手扭軚，但巴士是不能夠這樣揸！」

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雖然他們考試前十分擔心「肥佬」，但結果都不負眾望，成功過關，Ivana緊張的說：「嘩！我竟然合格呀！直程要喊，真的好大壓力，驚過上紅館！我已經正式是一個巴士女車長！」

阿Bob也是異常興奮，他四出多謝導師，笑言開心到流眼淚，要擺幾圍慶祝，他說：「等結果時我又祈禱又求神又拜佛咁，好似我在產房看著我老婆生BB咁開心。」

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花9月個考試

電影《阿索的故事》在去年影視娛樂博覽已曾播出預告，戲中飾演巴士司機蔣九索的Ivana，當時表示為了拍攝此劇下足功夫，Ivana更用了9個月時間去考取巴士牌照。

當時已曾有網民在灣仔游泳池站，「野生捕獲」身穿城巴制服的Ivana在7055駕駛席上，而路邊放著一個城巴站牌，而車頭路綫顯示780往柴灣。

Ivana活動上表示考巴士牌其實不太難，她笑道：「大家肯去上堂都得，考多幾次就得。」

入職條件

根據巴士公司提供資料，車長入職基本求須持三年1A牌（即私家車自動波），面試時會了解應徵原因，及要求駕駛私家車予面試官，之後應徵者須到警署做駕駛記錄證明，再交給巴士公司。

成功受聘後，巴士公司會安排新員工接受訓練，考取車輛類別10 ( 公共巴士 ) 或者車輛類別17 ( 專利公共巴士 ) 牌照。考試前有十多日訓練，包埋路面訓練、課室上堂及車型訓練，期間要操行駛路線，成功考牌後公司會分配兩條線給員工「操線」作路線訓練，直至駕駛純熟，才會安排其他新路線。

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