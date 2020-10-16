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【綠葉王】曾偉明憶當年續約TVB只加薪50元　現半退休當村長享家庭樂

娛樂 11:39 2020/10/16

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

資深藝人曾偉明日前接受好友苑瓊丹訪問。

資深藝人曾偉明日前接受好友苑瓊丹邀請，亮相香港開電視《開工大吉77》訪問，曾偉明誤打誤撞入行，先後加入不同電視台，現對演出仍有戲癮，坦言盼遇到好劇本。

曾偉明在節目指：「世事就係咁，當年陪朋友去考佳視訓練班，佢考唔中我考得中！打算入行做明星，卻被調去學做武師，但未做過電視圈，便試讀三個月。之後到無綫又請人，又讓我考中，從此令我愛上演戲。」

曾偉明就話自己未拍過感情戲。

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曾偉明指自己「惡形惡相」，多年來都未試過拍「感情戲」：「多年來都未試過有女伴角色，只叫我打戲多，所以老婆不會怕我戲假情真，都沒機會來真！當年我經常要拍打戲，試過連續兩年都在八廠（拍動作場面）度日，拍的都是賣埠，沒機會看到，加上古裝劇又花時間，最長試過拍足七日都只計一個騷，簡直不抵，我這13年是『廉價出讓青春』。」
 
當年合約將完結，亞視靠誠意打動曾偉明，令他答應過檔：「當年我同發仔（周潤發）去新加坡做舞台劇，我話回來先簽新約，但公司拋份合約話『簽啦，你唔簽去得邊啊！』，仲『好闊佬』加50元人工，我一定不會即時簽！期間亞視高層飛來新加坡搵我傾，人工加三倍即時付訂金，在香港還約你食飯簽約，第一次感受大明星待遇。」

亞視靠誠意打動曾偉明。

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現時曾偉明處於半退休狀態，出任村長幫助居民，閒時釣魚打發時間：「現在兒子都好乖，他都明白我返工辛苦，自己未讀過大學，他要幫我完成心願。太太是我的初戀，幾十年來都未與她講過『我愛你』，因為我們在戲行，愈不講的愈真實，這次透過節目被逼示愛，苑仔真係大整蠱。」

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