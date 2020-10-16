【本地遊】港版彩虹眷村粉嶺坪洋　親子周末打卡好去處【內附交通詳情】

▲ 粉嶺有一個「港版彩虹眷村」。

近年本地有不少團體為了美化環境和吸引遊人，紛紛在建築物繪上大型壁畫，在粉嶺，也有一條被譽為港版彩虹眷村的坪洋壁畫村，路段不難走，適合一家大小親子打卡遊。

乘搭52K綠色小巴到九記士多下車後，沿着士多旁走一會，便到坪原路，直行至卓榮記士多，開始見到飾有壁畫的建築物和彩色指示牌，左面便是坪洋村入口。

壁畫村的源起，是數年前政府提出「新界東北發展計劃」，當時居於新界東北的居民將要面臨清拆、迫遷的命運，只好組成「打鼓嶺坪輋保衛家園聯盟」，並在建築物和地上繪上七彩繽紛的圖畫，希望透過壁畫吸引大眾前來打卡，並關注坪輋各村的命運。

壁畫款式多元化

其中一條坪洋村，整條村落均繪上壁畫，猶如台灣的彩虹眷村。坪洋村不算太大，逛完整條村連同打卡時間，大約半小時便走完。雖然地方小小，記者平日前來亦見到有不少人前往。

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壁畫設計甚為多樣，民居處處可見大型壁畫，樹上飾有以鋁罐製成的風鈴，地上有迷你兵團的圖案，特別的是有一處像蜘蛛網般的白色波點，也是打卡位。接近走完時，會見到空地內有大型龍貓紙牌，並以短木樁為凳供遊人休憩。

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離開時，在卓榮記士多的右邊，有一所已荒廢的坪洋公立學校，記者當日去到大門深鎖，想必廢墟愛好者會喜歡吧。

歷史建築中的文青Cafe

逛完壁畫村，不妨食個下午茶醫肚。在粉嶺地鐵站附近有一間超高人氣的打卡Cafe添飲咖啡館，去年才進駐前粉嶺裁判法院活化項目。

▲ 被列為香港三級歷史建築的前粉嶺裁判法院現時已活化。（攝影：陸明敏）

前粉嶺裁判法院建於1960年，是新界的第一個裁判法院。此法院採用當時典型的城市建築，採簡約的新古典建築風格，正面外牆有雙層簷的外伸結構及多層高的窄長形窗戶，側面外牆則有充滿新古典風格的樑托和門框，裝修物料為較經濟的水磨石磚、馬賽克瓷磚、人造石磚及塗漆。

2002年新粉嶺法院大樓落成後，前粉嶺裁判法院被列為香港三級歷史建築，丟空後進行活化。

本地蔬果Farm to Table

甫踏入門口，便覺得文青氣息滿滿，裝潢採日式小清新田園風格，室內外均是木製餐桌，四周飾有花草，中央長枱放滿時令本地農場和日產水果。

▲ 裝潢採日式小清新田園風格，室內外均是木製餐桌，四周飾有花草。（攝影：陸明敏）

原來老闆是坪輋農場的農夫，其蔬果食材主要來自本地農場，希望透過Cafe連結社區、藝術和農業，呈獻Farm to Table美食。

記者當日點了煎八爪魚鬚配蒜香墨魚汁沙律醬，八爪魚鬚爽口彈牙，外面煎得少許焦脆，蒜香墨魚汁沙律醬惹味，配上煎過的青檸更具風味。想飲意式咖啡，可從3款自家混豆中選擇櫻桃果酸香、果仁香或葡萄果香。玫瑰拿鐵配上法國100%純天然玫瑰花水，另外亦可選手沖或虹吸。

不喝咖啡的話，除了果茶，更有20年新會普洱茶，適合嘴刁人士。吃過咖啡小點，也來件由法國藍帶廚師製作的伯爵卷蛋，忌廉質感杰身卻清新不膩，整體味道與口感也不錯。

坪洋壁畫村

地址：粉嶺坪輋坪洋新村

交通：粉嶺火車站C出口，乘坐52K綠色小巴到九記士多站下車，沿士多旁小路走約5分鐘便可到達。

備註：村內有士多補給，但無廁所；村內需要防蚊；小心村狗，安靜地掉頭慢步離開便可，不用奔跑。

▲ 煎八爪魚鬚配蒜香墨魚汁沙律醬（$72）、伯爵卷蛋（$42）、熱卡布奇諾（$42），味道賣相都不俗。（攝影：陸明敏）

添飲咖啡館

地址：粉嶺馬會道302號

交通：粉嶺火車站C出口步行約10分鐘至消防局對面

營業時間：每天9am-11am、12nn-2:30pm、3:30pm-6pm、6:30pm-9pm（逢星期三休息）

備註：不設walk-in，需先經WhatsApp訂座（6759 9141）。

查詢：fb@TEAMYumCaffe

作者：陸明敏