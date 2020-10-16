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政府明年6至8月進行人口普查　住戶可選擇網上填問卷參與

社會 11:34 2020/10/16

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政府刊憲訂明於明年6月23日至8月4日期間進行人口普查。（資料圖片）

政府今日（16日）在刊憲報，訂明於明年6月23日至8月4日期間進行人口普查。政府發言人指，人口普查目的是搜集有關本港人口的社會和經濟特徵，以及其地區分布的最新基準資料。這些資料對政府在規劃和制訂政策，以及私營機構和學者在商業及研究方面，均十分有用。命令將於下星期三（21日）提交立法會進行先訂立後審議的程序。

發言人續說，政府鼓勵住戶在明年6月23日起使用網上問卷參與人口普查。在網上完成問卷既方便又安全，住戶可隨時隨地使用電腦或流動裝置透過已加密的專用網站填交問卷。

住戶亦可以選擇透過電話訪問或郵寄問卷（只適用於「短問卷」）填交所需資料。此外，於明年7月18日至8月4日期間，政府統計處會安排統計員到訪尚未填交問卷的住戶，以搜集所需資料。因應新冠肺炎疫情的不斷發展，政府統計處會採取應變措施，以減少社交接觸。

發言人補充，政府統計處會採用嚴格的保密程序，處理在人口普查中搜集所得的個別人士及住戶的資料，以保障私隱，並且只會發布無法使人識別個人身分的統計數字。所有已填寫的問卷包括紙張問卷和電子問卷，將於2022年6月22日或之前銷毀。

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責任編輯：陳子謙

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